Врач Денисова порекомендовала ежедневно съедать половинку болгарского перца

Кандидат медицинских наук Наталья Денисова: употребление болгарского перца – хорошая профилактика простуд и сосудистых заболеваний.Врач Денисова посоветовала россиянам включать в свой рацион (при отсутствии противопоказаний) такой продукт как болгарский перец. Медик констатировала, что овощ является богатейшим источником витамина С, улучшающего способность организма противостоять заражению вирусными и бактериальными инфекциями, а также положительно воздействующего на состояние кровеносных сосудов.«Нехватка аскорбиновой кислоты приводит к усталости, снижению иммунитета, простудным заболеваниям, хрупкости кровеносных сосудов, плохому заживлению порезов и ран, нарушению усвоения железа, а в 100 граммах болгарского перца содержится больше суточной нормы витамина С», - об этом рассказала Наталья Денисова.По словам эксперта, еще один плюс сладкого перца – это его насыщенность калием, нормализующим водно-солевой обмен. Употребление калия защищает от задержки жидкости, образования отеков и связанного с этим повышения артериального давления.Врач Денисова порекомендовала ежедневно съедать половинку сладкого болгарского перца:«Достаточно съедать всего половинку сладкого перца в день, и вы получите неоценимую пользу для здоровья».Медик заметила, что аскорбиновую кислоту содержит даже тот перец на прилавках, который был выращен в теплицах. Кроме того, диетолог обратила внимание на пользу запеченного овоща. Денисова пояснила, что хотя запекание ведет к уменьшению количества витамин С в болгарском перце, оно содействует увеличению дозы каротиноидов: бета-каротинов и ликопина (содержится в желтых и красных перцах). Эти антиоксиданты оказывают значительное противовоспалительное влияние на организм.«В болгарском перце есть также фосфор и кальций (нужны для крепких зубов и костей), магний (необходим для нормальной работы нервной системы), железо. Причем железо в присутствии витамина С лучше усваивается», - заявила врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки