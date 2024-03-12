PubMed: чеснок – эффективное средство для снижения холестерина
Систематический обзор, включая метаанализ, рандомизированных контролируемых исследований, был проведен для оценки влияния чеснока на липиды и липопротеины сыворотки. Исследования, включающие данные от 952 субъектов, показали, что терапия чесноком способствует снижению уровня общего холестерина и триглицеридов.
Средняя разница в снижении общего холестерина между субъектами, принимавшими чеснок, и теми, кто получал плацебо, составила 12%. Это снижение стало заметным уже после одного месяца терапии и продолжалось как минимум шесть месяцев.
Примечательно, что применение порошка сушеного чеснока (в диапазоне доз 600-900 мг в день), дало незначительную разницу в величине снижения холестерина. Кроме того, препараты из порошка сушеного чеснока также значительно снижали уровень триглицеридов в сыворотке крови.
Эти результаты подчеркивают потенциальную роль чеснока в управлении гиперхолестеринемией и показывают его эффективность как дополнительного средства в лечении данного заболевания.
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