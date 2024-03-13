Тянет на соленое и еще 16 признаков, что вам не хватает витаминов

Дефицит витаминов и питательных веществ можно определить по коже, цвету ногтей и даже по форме бровей. Доктор рассказал, на что обратить внимание.Когда организму чего-то не хватает, он посылает нам знаки, главное — правильно их прочитать. Например, вас вдруг стало тянуть на соленое или внезапно захотелось погрызть льда. Все это не просто так, уверяет врач.Доктор Эрик Берг на своем канале в YouTube называет три причины, почему может возникнуть нехватка определенного витамина или минерала.В первую очередь дефицит появляется, если мы едим бесполезные продукты — те, которые не содержат питательных веществ.Вторая причина — проблемы с кишечником, из-за которых возникает мальабсорбция, или нарушение всасывания питательных веществ.Третья причина — отсутствие желчного пузыря, когда человек не может усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.Доктор рассказал, как по внешним признакам можно определить, есть ли у вас дефицит витаминов.1. Белые пятна на ногтяхБелое пятно на ногте может быть признаком дефицита цинка. Но вместо того, чтобы бежать в аптеку за БАДом, врач советует для начала есть меньше сахара.«Сахар снижает содержание цинка в организме, — объясняет доктор Берг. — Поэтому, если вы видите белое пятно на ногте, скорее всего, три месяца назад был праздник с большим тортом и вы съели его так много, что это лишило вас цинка.Поэтому есть два варианта: либо откажитесь от сахара, либо принимайте больше цинка».2. Жирная кожаКогда сальные железы выделяют слишком много кожного сала, или себума, это приводит к жирной коже. Обычно такое случается при дисбалансе андрогенов — стероидных половых гормонов.«Ключевой элемент, который регулируют уровень андрогенов, — это цинк», — говорит доктор Берг. Так что отказ от сахара, который лишает нас цинка, при проблемах с жирной кожей также может сработать.Однако врач предупреждает: если у женщины слишком высокий уровень андрогенов, это может быть признаком синдрома поликистозных яичников. И здесь уже нужно обращаться к специалисту.3. Трещины в уголках рта или на пяткахПо словам эксперта, это возможные признаки дефицита витаминов B2 или B3. Кроме того, небольшие трещинки на коже, особенно на пальцах рук, которые нередко появляются зимой из-за нехватки солнца, могут указывать на нехватку витамина D.«Витамин D кормит бактерии, которые поставляют организму витамины B», — объясняет эту связь доктор.4. Потрескавшиеся губыИ снова виноват дефицит витамина В2. Доктор Берг советует налегать на пищевые дрожжи, которые богаты этим витамином.Кроме того, стоит быть осторожнее с гигиенической помадой. Некоторые производители добавляют в состав спирт и минеральные масла, которые еще больше пересушивают кожу.5. Шелушение кожиОсобенно часто это проявляется на коже вокруг носа или на лбу.«Шелушение кожи указывает на дефицит жирных кислот омега-3, который возникает из-за того, что вы потребляете слишком много жирных кислот омега-6», — говорит эксперт.Чтобы это исправить, доктор советует есть меньше омеги-6 (ее много в жареной пище, орехах, арахисовом масле и курице), а вместо этого налегать на рыбу, богатую омегой-3, а также на рыбий жир и печень трески.6. Желтые глазаПожелтевшие белки глаз и кожа могут быть признаком серьезной патологии печени, поджелудочной железы или желчного пузыря. Это также показатель того, что в организме не хватает солей желчных кислот (главный компонент желчи) и их нужно принимать извне.Но в любом случае при желтых глазах и коже нужно в первую очередь обратиться к врачу.7. Хронический кашельНеожиданная причина хронического кашля может крыться в дефиците кальция, из-за которого создается спазм и раздражение в гортани. По тому же принципу от нехватки кальция у нас часто сводит ноги.«Кальций влияет на работу иммунной системы, а также расслабляет горло, — говорит доктор Берг.8. Опухшие и кровоточащие десны«Это классический дефицит витамина С, который может привести к цинге», — рассказывает врач.При цинге нарушается синтез коллагена, что и проявляется кровоточивостью десен и повышенной подвижностью зубов. К этим же симптомам может добавиться кровотечение из носа.Поэтому врач советует добавить в рацион витамин С и вновь отказаться от сахара.«Когда организм получает одновременно сахар и витамин С, он сначала возьмет из еды сахар и лишь потом витамины», — говорит доктор Берг.9. Плохое ночное зрениеКуриная слепота — так называют состояние, при котором человек не может видеть в условиях слабого освещения. И это является признаком дефицита витамина А.«Однако очень сложно получить витамин А из растительной пищи, например из моркови. Для зрения нужна активная форма витамина А, которая называется ретинолом. Ретинол можно получить из молочных продуктов, сливочного масла, жирных сортов рыбы, говяжьей печени или печени трески, а также из яичного желтка», — рассказывает врач.10. ОтекиНажмите пальцем на ступню или лодыжку. Если осталось вмятина, значит, вы сильно отекли. По словам доктора, отеки могут быть вызваны дефицитом калия или нарушением соотношения калия и натрия.Врач советует употреблять больше калия и есть меньше сладкого.«Рафинированный сахар истощает запасы калия, — объясняет Берг. — Вот почему у диабетиков часто сильно отекают ноги».11. Желание погрызть ледЕсли вам вдруг захотелось погрызть лед, это может быть признаком железодефицита.«Такое часто наблюдается у детей или у женщин в период менструации, когда они теряют кровь и железо», — говорит врач.Другая странность, и она часто случается у беременных, — желание пожевать землю. Это также указывает на дефицит железа. Однако есть землю опасно, а во льду нет никаких питательных веществ. Поэтому при нехватке железа нужно налегать на красное мясо, печень и яйца.12. СтенокардияСтенокардия — давящая боль в груди, которая возникает из-за недостаточного притока крови к сердечной мышце (миокарду). Исследование японских ученых показало, что у пациентов со стенокардией был значительно снижен уровень витамина Е.Однако в любом случае при проблемах с сердцем в первую очередь нужно проконсультироваться с врачом.13. Судороги ног«Судороги в ногах в первую очередь могут быть признаком дефицита магния. Кроме того, есть вероятность, что у вас нехватка калия, натрия и витамина B1», — говорит доктор Берг.14. Выпадение бровейБрови стали заметно реже, а внешние их края и вовсе исчезли? Возможно, все дело в щитовидке.«Как правило, это проблемы связаны с дефицитом йода, из-за которого организм не может вырабатывать гормоны щитовидной железы», — комментирует эксперт.15. Ночные кошмарыОказывается, дефицит витаминов сказывается и на наших снах. Так, ночные кошмары нередко одолевают при нехватке витамина B1.Кроме того, человек может испытывать частые приступы паники и страха. Поэтому доктор советует добавить витамин B1 в свой рацион, чтобы успокоиться и избавиться от кошмаров.16. Тяга к соленым чипсам по ночамТяга к соли может означать дефицит натрия.«Раньше я думал, что соль — это плохо. Весь день питался без соли, а к вечеру меня тянуло на соленые чипсы. Но соль не так плоха, если это морская соль, а также если в вашем организме достаточно калия. Учитывайте это, и тогда ваша тяга к соленому по ночам пройдет», — говорит Берг.17. Боль в поясницеБоль в костях и пояснице — симптом множества болезней. При некоторых из них, например артрите, у пациентов наблюдается низкий уровень витамина D.Однако не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, просто назначив себе добавку. Прежде всего обратитесь за консультацией к врачу.

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