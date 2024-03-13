Невролог Левин: неприятное покалывание в пальцах может указывать на воспаление или диабет

В некоторых случаях при появлении неприятного покалывания в пальцах нужно оперативно обращаться к врачу, заявил невролог Кливлендской клиники Керри Левин.Невролог Левин предупредил, что неприятное покалывание в пальцах может возникать как симптом целого ряда проблем со здоровьем. Об этом, ссылаясь на интервью врача Fox News, сообщила Lenta.ru.Наиболее частой причиной такого ощущения специалист назвал синдром запястного канала, возникновение которого обуславливается воспалением нерва руки, проходящего через запястье. Такое воспаление может быть осложнением перенесенной инфекции или же оно возникает у людей, которые совершают пострадавшей рукой многократные однотипные движения на протяжении дня. Воспаленный нерв распухает, что создает давление внутри запястного канала – последствием этого становятся разные неприятные ощущения в запястье, кисти, пальцах (от боли до онемения).Еще одна возможная причина покалывания – нехватка витаминов группы В (например, B12 или B6), а также витамина E.«Также спровоцировать покалывание в пальцах может плохо контролируемый диабет, болезнь Лайма, опоясывающий лишай», - добавил доктор Левин.Иногда, сказал специалист, неприятное ощущение в пальцах может указывать на очень серьезные неврологические нарушения, требующие срочного обследования.«Нужно обратиться к врачу, если боль, онемение и покалывание в руках не проходят и усиливаются при кашле, напряжении или движениях шеи и рук», - порекомендовал эксперт.

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