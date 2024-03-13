Врач Рощина заявила о пользе красного мяса для укрепления памяти

Профессор кафедры нейро – и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала о важности мяса для поддержания хорошей памяти.В беседе с журналистами ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" отметила, что во время диеты не следует отказываться от красного мяса. Этот продукт в умеренном количестве должен присутствовать в рационе, так как в нем содержатся витамины и минералы, необходимые для здоровой работы мозга и крепкой памяти.– Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа, – сообщила врач.Вместе с тем Рощина посоветовала для профилактики нарушений памяти регулярно усложнять себе ежедневные дела. В качестве примера она предложила чистить зубы не той рукой, какую человек обычно для этого использует. Она подчеркнула, что преодоление трудностей сопряжено с развитием.

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