Терапевт Агаева назвала лекарства, которые можно и нельзя принимать просроченными

Терапевт Анастасия Агаева: просроченные инъекционные препараты могут вызвать токсический шок, а просроченные антибиотики – отравить.Терапевт Агаева предупредила, что просроченные лекарства способны провоцировать разные реакции организма, включая неожиданные и тяжелые.«После истечения указанного на упаковке срока годности производители не могут гарантировать эффективность лекарства. Некоторые просроченные препараты вызывают непредсказуемые реакции организма», - сказала медик.Агаева назвала лекарства, которые нельзя принимать просроченными – например, это антибиотики на основе тетрациклина гидрохлорида. Имея истекший срок действия, они могут оказаться, ядовитыми для организма.Инъекционные растворы из разряда просрочки тоже могут быть для организма токсином, причем очень сильным, вызывающим шок.Сиропы, назальные или глазные капли с истекшей годностью способны стать источником болезнетворных микроорганизмов.«Любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь», - заявила эксперт.Агаева добавила, что отдельные антибиотики, инсулин, а также принимаемый от болей в сердце нитроглицерин при просроченной годности лишаются своих свойств, то есть, не помогают в нужный момент.В то же время, согласилась терапевт, есть лекарства, которые можно принимать просроченными.«Некоторые лекарственные препараты, такие как парацетамол, ацетилсалициловая кислота и лоратадин в таблетках остаются безопасными и эффективными в течение 15 лет после завершения рекомендуемого срока применения».

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