Врач Исаев: женский алкоголизм является излечимым
«Даже были попытки представить его (женский алкоголизм. — «Газета.Ru») как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», — рассказал Исаев.
Он добавил, что у женщин зачастую алкоголизм развивается после 40 лет. Причинами, по его словам, могут стать депрессия, неудачные семейные истории или тревожное расстройство.
Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин до этого предупреждал, что употребление более двух порций алкоголя (100 миллиграммов чистого спирта) в неделю может быть признаком бытового алкоголизма.
Если алкоголь вызывает проблемы со сном, настроением, аппетитом, либо растут частота употребления спиртного и количество напитков, стоит обратиться обратиться к психологу или к психотерапевту. При необходимости они направят к профильному специалисту, объяснил специалист.
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