Врач Пивоварова: для снижения холестерина важно есть продукты с омега-3 и клетчаткой

Врач-терапевт, профессор Оксана Пивоварова рассказала, каким должен быть рацион, если нужно добиться снижения уровня холестерина.Врач Пивоварова дала советы о том, как питаться для снижения холестерина.«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой».Какие продукты содержат омега-3:Жирная морская рыба, включая скумбрию, сельдь, сардины;Морепродукты, включая водоросли;Свиное сало;Грецкие орехи;Растительные масла;Авокадо.Какие продукты содержат растворимую клетчатку:Фрукты;Овощи;Пшеница;Бобовые;Лук;Топинамбур;ЦикорийПивоварова пояснила, что данные продукты замедляют всасывание холестерина в кишечном тракте. Она также порекомендовала для снижения его уровня сокращать и строже контролировать употребление продуктов, богатых насыщенным жиром, а продукты с трансжирами – исключать из повседневного питания полностью.«Нормализовать уровень холестерина помогает снижение употребления красного мяса и жирного молока, исключение из рациона трансжиров – чипсов, попкорна, сливок и кондитерских изделий с глазурью», - поделилась врач.Поимо того, Пивоварова порекомендовала как можно реже употреблять алкоголь – его частый прием повышает не только уровень холестерина, но и кровяное давление, провоцирует сердечную недостаточность и инсульт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки