Врач Пивоварова: для снижения холестерина важно есть продукты с омега-3 и клетчаткой
Врач Пивоварова дала советы о том, как питаться для снижения холестерина.
«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой».
Какие продукты содержат омега-3:
Жирная морская рыба, включая скумбрию, сельдь, сардины;
Морепродукты, включая водоросли;
Свиное сало;
Грецкие орехи;
Растительные масла;
Авокадо.
Какие продукты содержат растворимую клетчатку:
Фрукты;
Овощи;
Пшеница;
Бобовые;
Лук;
Топинамбур;
Цикорий
Пивоварова пояснила, что данные продукты замедляют всасывание холестерина в кишечном тракте. Она также порекомендовала для снижения его уровня сокращать и строже контролировать употребление продуктов, богатых насыщенным жиром, а продукты с трансжирами – исключать из повседневного питания полностью.
«Нормализовать уровень холестерина помогает снижение употребления красного мяса и жирного молока, исключение из рациона трансжиров – чипсов, попкорна, сливок и кондитерских изделий с глазурью», - поделилась врач.
Поимо того, Пивоварова порекомендовала как можно реже употреблять алкоголь – его частый прием повышает не только уровень холестерина, но и кровяное давление, провоцирует сердечную недостаточность и инсульт.
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