Десять фактов об алкоголе, которые вы не знали
Факт 1. Алкоголь провоцирует развитие кариеса.
Даже умеренное потребление спиртного вредит здоровью полости рта. Объясняется это тем, что этанол способствует вымыванию из организма фосфора, фтора и кальция, которые являются основой для зубной эмали. При нехватки этих минералов зубы начинают разрушаться, возникают различные стоматологические заболевания.
Факт 2. Состояние эйфории, легкости и свободы во время употребления алкоголя является проявлением гипоксии мозга.
Это связано с загущением крови после спиртных напитков — слипшиеся эритроциты с трудом проходят сквозь сосуды, и все ткани организма начинают страдать от недостатка кислорода. Поэтому, каждая порция алкоголя буквально разрушает наш мозг. Чем чаще он подвергается кислородному голоданию, тем больше вероятность развития глубоких неврологических и психических заболеваний.
Факт 3. Алкоголь не только не поможет согреться, но и будет способствовать переохлаждению.
Этанол, попадая в организм, провоцирует резкое, но кратковременное расширение сосудов, а затем их длительное сужение. Кровь в таком случае движется гораздо медленнее и организму сложнее сохранять тепло.
Факт 4. Алкоголь убивает творчество.
Одно из самых устоявшихся убеждений, о том, что спиртное раскрывает творческий потенциал, оказалось мифом. На практике, этанол нарушает процесс ассоциативного мышления, которое необходимо для возникновения новых идей. Интеллектуальная активность в этом случае существенно понижается.
Факт 5. Похмелье может возникать даже после полного очищения крови от алкоголя.
Когда этанол полностью выводится из организма и нейтрализуется ферментами печени, в организме еще какое-то время будет сохраняться кислая среда и пониженное содержание сахара. Именно эти изменения вызывают симптомы похмельного синдрома – жажду, потливость, депрессию, снижение мышечной силы, повышенную утомляемость, тошноту и головную боль. Данное явление еще называют «сухим» похмельем.
Факт 6. «Гена алкоголизма не существует».
Считается, что алкоголизм, как заболевание, не передается по наследству — дети способны скопировать только склонность к нему, через наглядный пример и воспитание от родителей. Единственное, что ребенок может унаследовать генетически — это черты характера, влияющие на склонность к употреблению алкоголя.
Факт 7. Этанол не только не снимает стресс и усталость, но и в разы усилит их проявление.
Алкоголь дает ощущение расслабления только на несколько часов. Когда его действие прекращается, наступает обратный эффект: упадок сил, плохое настроение, чувство тревоги. Спиртное – мощнейший депрессант нервной системы.
Факт 8. Большинство преступлений совершены под алкоголем.
Статистика доказывает: практически 80% самоубийств приходится на людей в состоянии алкогольного опьянения; больше 75% всех изнасилований, убийств, разбоев и грабежей также лежит на совести преступников, которые были в нетрезвом состоянии.
Факт 9. Алкогольные напитки одни из самых калорийных.
Многие не задумываются, какой энергетической ценностью обладает спиртное, и не учитывают выпитые калории. Между тем, водка содержит 235 ккал на 100 мл. Белые, красные вина крепостью 12% содержат 76 и 78 ккал соответственно. Лидеры по калорийности — ликеры и настойки. Эти напитки содержат 325-345 ккал на 100 мл. В итоге, за один вечер можно «выпить» столько же калорий, сколько содержится в целом торте.
Факт 10 . «Почистить» сосуды с помощью алкоголя не получится.
Бытует мнение, что алкоголь способен растворять склеротические бляшки. Это очередное заблуждение. Исследования доказали, что большие дозы алкоголя повреждают сосуды, а значит напротив, способствуют развитию атеросклероза.
Любой алкоголь, независимо от его вида, качество и стоимости – это яд и наркотик, который постепенно отравляет и уничтожает организм человека. Лучший градус для жизни и здоровья – это ноль.
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