Врач-эндокринолог назвал заболевания, вызывающие постоянную жажду

Специалисты настоятельно советуют поддерживать высокий уровень потребления воды. Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина рассказала о заболеваниях, симптомом который является повышенная жажда.Рекомендуется употреблять около 30 мл воды на каждый килограмм веса, если нет ограничений. Средняя суточная норма составляет примерно два литра. Если человек постоянно хочет пить, это может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем.О чём может говорить жажда:Сахарный диабет: повышенный уровень сахара в крови приводит к частому мочеиспусканию и, как следствие, к постоянной жажде.Гиперфункция щитовидной железы (тиреотоксикоз).Заболевания почек, цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.Гиперкальциемия: уровень кальция в крови повышается, что вызывает жажду, а также сопровождается усталостью, слабостью и тошнотой.Обезвоживание: недостаток воды в организме может быть вызван различными факторами, такими как физические нагрузки, жаркая погода или недостаточное употребление жидкости.Если вам всё время хочется пить без явных причин, стоит обратиться к врачу, особенно если жажда сопровождается другими симптомами (частое мочеиспускание, усталость, необъяснимая потеря веса или зуд). Важно помнить, что только квалифицированный медицинский специалист может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.

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