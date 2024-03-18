Добавление в кофе молока препятствует усвоению его антиоксидантов
Любителям кофе следует взять на заметку: пить его лучше всего черным, то есть не добавляя молоко или сливки – об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на публикацию издания Express. В его статье нейробиолог Роберт Лав объяснил, почему добавление в кофе молока снижает степень полезности напитка.
«Многочисленные исследования подтверждают: регулярное употребление кофе коррелирует со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона. Но, добавляя молоко или сливки, вы значительно снижаете пользу кофе», - заявил специалист.
Роберт Лав отметил, что особенностью кофе является его насыщенность полифенолами – антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением в организме и улучшают его защищенность от развития таких опасных недугов как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нейродегенеративные болезни.
Но добавляемое в кофе молоко препятствует усвоению этих ценных веществ.
«Молочные белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность организма усваивать эти вещества, извлекать из них пользу», - сказал Роберт Лав.
Тем, кто предпочитает напитки с добавлением молока, ученый рекомендует использовать его альтернативные версии (например, кокосовое молоко).
Кроме того, в кофе не следует класть сахар.
Что действительно полезно добавлять в кофе для углубления вкуса и полезного действия напитка – это топленое масло, констатирова эксперт.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий