ФЛЕБИТ: 5 натуральных средств для лечения

Флебит может оказаться очень опасным явлением, если вовремя не принять соответствующих мер. Так что будьте внимательны к своему здоровью, это поможет вам избежать возможных осложнений.Флебит — это патология, которая нарушает нормальную циркуляцию крови. Для лечения флебита вы можете подобрать и полностью натуральные средства. К сожалению, флебит может стать причиной серьезнейших последствий для здоровья. Но точно так же, как и любую другую болезнь, его возможно предотвратить, поддерживая активный и здоровый образ жизни.5 наиболее эффективных народных средства от флебитаЕсли же недуг вас уже настиг, то вам наверняка будет интересно, какие натуральные средства подходят для лечения флебита. И наша сегодняшняя статья как раз об этом!Что такое флебит?Флебит — это воспаление вен. Чаще всего данное явление встречается у пожилых людей. Флебит бывает разных типов. Есть поверхностный, он поражает только верхние вены, расположенные непосредственно под кожей (в ее слоях). Такой флебит не представляет серьезной опасности для здоровья.Но есть и другой тип — тромбофлебит. Это воспаление уже с кровяными сгустками. Такой глубокий флебит имеет осложнения, ведь существует риск, что эти сгустки крови попадут в другие части тела. Они могут нарушить кровообращение, закупорив вены. Пораженные ткани начнут отмирать, а исход может оказаться даже летальным.Из-за чего возникает флебит?Итак, флебит развивается тогда, когда образуются сгустки крови, вызывающие воспаление вен. Человек начинает испытывать дискомфорт и боль, у него повышается температура тела. Может появиться чувство онемения или жжения, а также покраснеть кожа. И если вы заметили у себя эти симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы начать лечение. Это позволит вам избежать осложнений.Причины возникновения флебита могут быть разными. В большинстве случаев определяющим фактором является генетика. Вторая распространенная причина — малоподвижный образ жизни, из-за которого нарушается нормальная циркуляция крови в венах.Еще одна причина — слишком густая кровь. Это результат скопления избыточного количества токсинов в организме. Ну и наконец, удары, инфекции и избыточный вес. Все эти условия также способствуют обструкции вен.Как избежать развития флебита?Во-первых, следует пить не менее 1,5-2 литров воды в день. Вода в таком количестве в принципе очень полезна (для здоровья всего организма), так как поддерживает необходимый уровень увлажнения и предотвращает развитие многих заболеваний.Во-вторых, важно правильно питаться. Хорошее и сбалансированное питание является основополагающим фактором. Рекомендуется почаще включать в свой рацион продукты, которые бы способствовали хорошему кровообращению. Речь идет о тех, что содержат клетчатку и антиоксиданты, например.Следует также понимать, что пища с высоким содержанием транс-жиров, курение и потребление алкогольных напитков — это всегда вред для организма. Если вы сможете отказаться от вредных привычек (или хотя бы максимально ограничите их), то с большей вероятностью сможете предотвратить развитие флебита.А если дополните правильное питание физическими упражнениями и ежедневными прогулками, то будет совсем хорошо. Ваше кровообращение значительно улучшится.5 натуральных средств для лечения флебитаКак известно, у природы есть лекарства от всех болезней, и флебит — не исключение. Сегодня мы расскажем вам о 5 наиболее эффективных средствах для лечения флебита.1. Холодные или горячие компрессыДанный способ применяется при поверхностном флебите. Если вы используете компрессы для лечения головных или мышечных болей, они также подойдут и при флебите. Облегчить неприятные симптомы поможет и горячая ванна.Что вам понадобится?Холодные или горячие водяные компрессыЧто нужно делать?Смочите марлю или хлопковую ткань в холодной или горячей воде и приложите к больному месту, чтобы снять воспаление.Время воздействия составляет 10 минут, а потом можно поменять компресс.2. АрникаАрника — это растение, обладающее болеутоляющими и противовоспалительными свойствами. Помимо этого, арника способствует улучшению кровообращения. Из нее получают масло, которое идеально подходит для лечения флебита.Что вам понадобится?Масло арники (необходимое количество)1 столовая ложка уксуса (15 мл)Что нужно делать?Возьмите масло арники (столько, сколько считаете нужным) и добавьте в него 1 столовую ложку уксуса.Нанесите получившуюся смесь на больное место (на 5-10 минут), а потом смойте водой.Примечание: не рекомендуется применять, если на коже есть открытые раны.3. Настой гинкго билобаВысокое содержание флавоноидов и антиоксидантов в этом растении делают его еще одним прекрасным средством для лечения флебита. Гинкго билоба улучшает кровообращение и предотвращает образование сгустков.Что вам понадобится?2 столовые ложки гинкго билоба или уже готовые пакетики для заваривания (30 г)1 стакан горячей воды (250 мл)Подсластитель (если захотите)Что нужно делать?Вскипятите воду и положите в нее листья гинкго билоба, чтобы получился настой.При желании добавьте мед или любой другой подсластитель (на ваш выбор).Рекомендуется пить по 2 чашки такого настоя в день.4. Настой хвоща (конский хвост)Противовоспалительные свойства этого растения обеспечивают массу преимуществ для человеческого организма. В частности, хвощ способствует улучшению кровообращения и предотвращает так называемую «жесткость» артерий.Что вам понадобится?2 столовые ложки хвоща (30 г)2 стакана воды (500 мл)Мед (по вкусу)Что нужно делать?Заварите листья хвоща в кипятке, чтобы у вас получился настой. Если будете его пить, можете добавить немного меда.В день рекомендуется пить по 2 чашки.Второй вариант — принять горячую ванну с добавлением этого настоя.5. АнанасВ ананасе содержится фермент под название бромелаин. Он способен расщеплять белки, а еще это мощное натуральное противовоспалительное средство. Его используют даже в послеоперационный период, так как он не только снимает отечность и воспаление, но и уменьшает боль.Ингредиенты:4 кусочка ананасаВода или натуральный сокЧто нужно делать?Удалите кожуру, а потом порежьте ананас кусочками.Рекомендуется съедать по 4 куска и запивать их водой или любым натуральным соком.Лучше всего делать это натощак и, по-возможности, каждый день.Как видите, флебит можно лечить и при помощи натуральных средств. Они не просто помогут облегчить состояние, но и смогут избавить вас от этого недуга вовсе. Обязательно попробуйте!

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