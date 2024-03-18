Диетолог Войт: у детей, питающихся овощами, есть риск задержек в развитии

Основные пищевые привычки формируются в детстве, с помощью примера родителей и того, что принято есть в семье. Если родители страдают ожирением, то велика вероятность, что дети — тоже. Об этом рассказала Кристина Войт, диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания.

«Важно мыслить объективно и не впадать в крайности и учитывать физиологию, а не опасные эксперименты, которые пропагандируют многие блогеры. Питание, как и организм человека, как и его психика — индивидуальны. Если обратиться к традиционной японской кухни, которая представляет собой сырую рыбу, морепродукты, необработанные овощи, фрукты, — и при этом японцы живут долго. Следовательно, сыроедение может быть здоровым рационом при соблюдении БЖУ», — добавила Войт.

Она отметила, что все клетки организма «питаются» белками, и головной мозг в том числе. Для умственного развития необходимо питаться достаточно, особенно это касается детского организма. Укрепление костной ткани, нервной системы и всех органов.

Недостаточное питание может давать мнимое ощущение легкости и комфорта. Клетки мозга хуже работают (недостаточно питательных веществ), и человек в легкой эйфории, состояние схоже с кислородным голоданием. При выборе питания, особенно для детей, важно руководствоваться состоянием здоровья, а не модой, — резюмировала Войт.

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, что должно входить в рацион ребенка, чтобы он развивался и психически и физически.

Для физического и умственного развития детей важно обеспечивать разнообразное и сбалансированное питание, включающее следующие продукты:

Белки

Белки являются основным строительным материалом для клеток и тканей организма.

"Для детей важно получать достаточное количество белка из источников, таких как мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобы, горох и орехи", - говорит Пономарева.


Углеводы

Углеводы являются основным источником энергии для растущего организма. Здоровые источники углеводов включают овощи, фрукты, цельнозерновые продукты (например, овсянка, кукуруза, рис, пшеница) и бобы.

Жиры

Жиры важны для нормального функционирования организма, в том числе для развития мозга и нервной системы.

"Здоровые источники жиров включают оливковое масло, авокадо, орехи, семена и рыбий жир".


Витамины и минералы

Для поддержания здоровья и развития необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов. Они содержатся в различных продуктах, включая фрукты, овощи, зеленые листовые овощи, ягоды, молочные продукты и мясо.

Разнообразные фрукты и овощи

Они содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые необходимы для поддержания здоровья и защиты организма от различных заболеваний.

Рыба

Богатый источник белка и незаменимых жирных кислот, особенно Омега-3, которые важны для развития мозга и зрения.

Яйца

Хороший источник белка, витаминов и минералов, таких как витамин D и железо.

Молочные продукты

Содержат кальций, который необходим для здоровья костей и зубов, а также белок и другие витамины и минералы.

"Разнообразное и сбалансированное питание, включающее эти продукты, поможет обеспечить оптимальное физическое и умственное развитие детей"

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