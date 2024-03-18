Доктор Мясников: инфаркт часто маскируется под астму и аппендицит

Инфаркт может проявиться через другие патологии — астму и аппендицит.Эксперт пояснил, что при классическом проявлении этой патологии человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, ушах, также появляются проблемы с дыханием и холодный пот, уточнил Мясников.Специалист добавил, что инфаркт может маскироваться под астму. В таком состоянии человеку не хватает воздуха, ночью часто появляется удушье. Мясников предупреждает, что это могут быть симптомы инфаркта, поэтому нужно вовремя вызвать бригаду скорой помощи.По словам эксперта, инфаркт может маскироваться и под аппендицит. Часто его симптомами выступают боли в животе, рвота и понос.Примерно 80% людей за сутки до смерти от инфаркта беспокоили боли в различных частях тела и одышка.Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум назвал классические симптомы инфаркта, которые должны насторожить.Симптомы инфаркта миокардаБоль в груди: чувство давления, сжатия, тяжести, жжения или боли в центре или слева от груди. Эта боль может длиться несколько минут или идти и приходить.Боль в других областях верхней части тела: боль может распространяться на шею, челюсть, спину, плечи, руки (особенно левую) или живот.Ощущение нехватки воздуха: затрудненное дыхание или ощущение удушья.Головокружение и слабость: ощущение головокружения, обморока или слабости.Неправильный ритм сердца: быстрый или нерегулярный пульс.Потливость: холодный пот или влажность кожи.Тошнота и рвота: возможно, сопровождаемые головной болью или головокружением.Чувство тревоги: чувство беспокойства, страха или интуитивного предчувствия проблемы.Когда нужно вызывать скорую помощь"Если у вас или у кого-то из окружающих есть признаки инфаркта миокарда, нужно немедленно вызвать скорую помощь или перевезти пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Не ждите, чтобы симптомы усилились или исчезли. Важно получить медицинскую помощь как можно скорее, чтобы предотвратить серьезные последствия, такие как повреждение сердца или смерть", - советует Варфоломеев.Женщины и пожилыеНеобычные симптомы у женщин. У женщин симптомы инфаркта миокарда могут быть необычными и включать тошноту, рвоту, усталость, бессонницу или необъяснимую тревожность.Необычные симптомы у пожилых людей. У пожилых людей инфаркт миокарда может проявляться менее типичными признаками, такими как конфузия, судороги или обморок.

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