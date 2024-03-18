DailyMail: Врачи рассказали, как смартфоны приводят к детской слепоте

О вреде гаджетов для детского здоровья много дискутируют. Так, спорным остается вред, наносимый детям электромагнитным излучением этих устройств. Но в последнее время появляется все больше достоверных данных о том, что зрение при частом общении со смартфоном действительно страдает.Исследования показывают: у британских детей за последние полвека вдвое раза выросла заболеваемость близорукостью. Сейчас недуг диагностируется у более чем свыше четверти детей в возрасте от 15 до 16 лет.Современные дети и подростки слишком много времени проводят перед экранами, вблизи от глаз, не уделяя достаточно времени фокусировке на удаленных объектах вне дома, при дневном свете.В запущенных случаях близорукость может привести к серьезным патологиям, включая слепоту. Пусть это встречается и нечасто, зато снижение остроты зрения в разной степени — явление распространенное.В детском возрасте проблему провоцирует чрезмерное удлинение глазного яблока. Из-за этого свет, фокусируется перед светочувствительной сетчаткой, расположенной в задней части глаза, но не на сетчатке. Вблизи ребенок продолжает видеть неплохо, но на расстоянии изображение становится размытым.Опасно также напрягать зрение, лежа с телефоном на боку. Особенно при искусственном освещении.Нейробиологи, как мы недавно рассказали, не считают фатально неизбежным старение мозга. Он достаточно пластичен, и мы можем поддерживать память и другие когнитивные способности в тонусе долгие десятилетия уже в солидном возрасте.

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