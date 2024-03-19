Врач Гайфутдинов: переработки провоцируют инсульт, невролог Алехина объяснила это воздействием стресса

Переработки представляют опасность для здоровья — они приводят к перенапряжению нервной системы и чреваты инсультами, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.Специалист подчеркнул, что многие в попытках расслабиться из-за плотного рабочего графика прибегают к вредным привычкам, таким как курение и употребление алкоголя. Это приводит к повышению артериального давления, росту уровня сахара в крови и холестерина."Растет артериальное давление, растет уровень сахара в крови, увеличивается холестерин, появляется состояние хронического воспаления сосудов. Все это — факторы, приводящие к инсультам", — пояснил врач.Часто к переработкам добавляются низкая физическая активность и малоподвижный образ жизни. Риски проблем со здоровьем увеличивают и генетическая предрасположенность, перенесенная коронавирусная инфекция, а также возраст. В связи с этим Гайфутдинов призвал больше отдыхать, правильно питаться, контролировать давление и уровень сахара в крови и заниматься спортом.Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум рассказала каким образом стресс от переработок может спровоцировать инсульт."Переработки это прежде всего стресс для организма. Стресс может спровоцировать инсульт по нескольким механизмам", - говорит Андреева.Повышение кровяного давленияСтресс вызывает активацию симпатической нервной системы, что приводит к повышению уровня адреналина и других стрессовых гормонов. Это может привести к сужению сосудов и повышению артериального давления."Постоянное повышение давления может повредить стенки сосудов и увеличить риск развития инсульта".Увеличение вязкости кровиСтресс может стимулировать выработку коагуляционных факторов и повышение вязкости крови."Это способствует образованию тромбов и возникновению тромбоэмболии, которая является одной из причин инсульта".Воспаление и оксидативный стрессПовышенный уровень стресса может приводить к активации воспалительных процессов в организме и увеличению уровня оксидативного стресса.Это может способствовать повреждению стенок сосудов и образованию атеросклеротических бляшек, что также увеличивает риск инсульта.Изменения в образе жизниСтресс может приводить к изменениям в образе жизни, таким как увеличение потребления алкоголя, курения, недостаточная физическая активность и неправильное питание, что также может увеличить риск инсульта."Стресс может спровоцировать инсульт через повышение кровяного давления, увеличение вязкости крови, воспаление и оксидативный стресс, а также через изменения в образе жизни, которые могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-невролог.

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