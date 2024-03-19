Ковыряние заусенцев может быть малоизвестным симптомом опасного заболевания
По её словам, постоянное желание царапать собственную кожу является верным признаком болезни, называемой дерматилломанией, — малоизвестного типа обсессивно-компульсивного расстройства.
Точная причина болезни не до конца понятна, но стресс и тревога могут усугубить симптомы.
Ключевым элементом дерматилломании является навязчивое поведение, когда пациент не может перестать ковырять кожу. Оно проявляется вплоть до того, что начинает мешать повседневной жизни. Заболевание может увеличить риск серьёзных инфекций, повлиять на работу и социальную жизнь.
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