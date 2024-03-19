Россиянам объяснили правило измерения давления

Показатели давления при его измерении на разных руках могут отличаться, объяснил врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.Аскаров объяснил россиянам, что разные показатели давления на руках указывают на различия в кровотоке. В случае если показатели на правой и левой руке разные, измерять давление врач рекомендовал на той руке, где показатель выше.Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. В частности, она призвала не разговаривать и не слушать никого внимательно. Врач также назвала ошибкой проведение этой процедуры не на голую руку, а также без опоры у руки.До этого кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина указала на разницу между симптомами инфаркта и инсульта. По словам врача, основные симптомы инсульта — это бессвязная речь, а также нарушение координации и двигательной активности.

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