Врач Тимощенко: яичная скорлупа как источник кальция опасна

Употребление яичной скорлупы с целью восполнения уровня кальция в организме неоправданно и даже опасно для здоровья человека, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.Внешняя оболочка яиц используется для удобрения почвы и обогащения корма сельскохозяйственных животных, напомнила она."Как известно, кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе применения", — подчеркнула врач.Измельченная яичная скорлупа раньше рекомендовалась детям, беременным и кормящим матерям для восполнения кальция, однако сейчас к этой методике не прибегают по нескольким причинам. Во-первых, существует риск инфекции из-за возможной недостаточной обработки продукта, во-вторых, невысокая усвояемость кальция, в-третьих, наличие более доступных форм восполнения минерала в виде биологически активных добавок, уточнила Тимощенко.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала , как можно восполнить недостаток кальция естественным образом."Кальций - это важный минерал, необходимый для здоровья костей и зубов, а также для нормального функционирования мышц, нервов и сердца. Есть множество продуктов, богатых кальцием", - говорит Андреева.Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр, являются отличным источником кальция. Например, одна чашка обычного молока содержит приблизительно 300 мг кальция, а одна порция йогурта - около 200 мг."Творог также богат кальцием. Он содержит около 150 мг кальция в стакане. Кроме того, многие виды сыра, такие как чеддер, пармезан и свисс, содержат значительное количество кальция".Рыба, такая как сардины и лосось (особенно с костями), также является хорошим источником кальция. Например, 100 грамм сардин содержат около 380 мг кальция.Зеленые овощи, такие как брокколи, кале и кресс-салат, также содержат кальций. Например, одна чашка вареного брокколи содержит приблизительно 45 мг кальция.Орехи и семена также могут быть хорошим источником кальция. Миндаль - один из наиболее богатых кальцием орехов, содержащий около 75 мг кальция в 28 граммах.Кроме того, некоторые фрукты, такие как фиги и апельсины, содержат кальций. Например, один средний апельсин содержит приблизительно 50 мг кальция."Включение разнообразных продуктов в рацион питания позволяет обеспечить достаточное количество кальция для поддержания здоровья костей и зубов".

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