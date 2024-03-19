Каких витаминов не хватает, если сводит ноги, рассказала врач Васильева

Чаще всего этот неприятный симптом возникает по ночам. Болезненный спазм и ломота, когда сводит ноги, — это ощущения не из приятных. Нехватка каких минералов и витаминов может так сказываться?Чаще всего сводит бедренную или икроножную мышцу, но бывает, что и ягодичную. Этот неприятный спазм, сильное и болезненное сокращение, хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Например, во время плавания или занятий спортом. Неприятное ощущение обычно длится несколько секунд и проходит так же внезапно, как и возникло.Но почему иногда ноги сводит, когда мы вроде бы активно не двигаемся — вечером или ночью? Спазм мышц может быть признаком нехватки определенных веществ — витаминов и микроэлементов, объяснила врач-терапевт Полина Васильева.Причины возникновения «крампи»«Болезненные спазмы в ногах также называются „крампи“, от английского слова „cramps“ — судорога, спазм, — объясняет врач. — Чаще всего они возникают ночью, хотя возможны в любое другое время суток, и затрагивают икроножные мышцы. Возможна и другая локализация спазма и болезненности, например мышцы стопы, область кисти, бедра. Длительность сокращения колеблется от нескольких секунд до нескольких минут. Очень редко подобные спазмы бывают более долгими».Это неприятное состояние может быть связано с переохлаждением, интенсивными физическими нагрузками, обезвоживанием, заболеваниями нервной системы, нарушением обмена веществ и не только. Выяснить точно можно только в ходе обследования у врача.«Но самая частая причина, почему сводит ноги, — это нехватка витаминов, макро- и микроэлементов, — продолжает врач. — В первую очередь необходимо обратить внимание на свой рацион. В продуктах должно быть достаточное количество витаминов группы B, витамина D, калия, магния, кальция и железа».Эти витамины необходимыБиологическая роль витаминов макро- и микроэлементов в предотвращении мышечных спазмов выяснена достаточно давно, отмечает врач. Для нормальной работы мышц и нервных окончаний важно достаточное поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов.Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в организме.Кальций участвует в поддержании электролитного баланса. Вместе с калием и другими электролитами он поддерживает нормальную работу клеток. Снижение концентрации калия и кальция может проявляться усталостью, мышечной слабостью, спазмами мышц ног, покалыванием и онемением кожи, периодической тошнотой и другими симптомами.Магний и кальций участвуют в передаче нервного импульса и сокращении мышечных волокон, нарушение их баланса приводит к повышенной нервно-мышечной возбудимости.Витамины группы В оказывают воздействие на нервную систему, чувствительность нервных окончаний и передачу нервного возбуждения, поэтому их недостаточность закономерно может приводить к возникновению болезненных мышечных спазмов.Что съесть, если сводит ногиПродукты питания — основные источники витаминов, макро- и микроэлементов. При наличии спазмов нужно добавить в рацион:витамины группы B. Это тиамин (В1), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), кобаламины (В12). Они в значительном количестве содержатся в мясе, рыбе, печени, почках, бобовых, орехах, хлебе из цельного зерна, крупах (каша пшенная, овсяная, гречневая);Витамин D. Содержится в яйцах, сливочном масле, морской рыбе жирных сортов;Железо. Оно есть в красном мясе, печени, сердце, яйцах, бобовых, сухофруктах, зеленых овощах, зародышах пшеницы;Кальций. В большом количестве содержится в молочных продуктах, кунжуте, соевом твороге тофу, овощах (брокколи и китайская капуста);Магний. Есть в орехах, зелени, мясе, цельных зерновых продуктах, минеральной воде;Калий. Содержится в бобовых (особенно в белой фасоли), орехах, сухофруктах, шпинате, авокадо, бананах и т.д.Только если при разнообразном питании спазмы не прекращаются, стоит думать о приеме добавок.ПрофилактикаДля профилактики мышечных спазмов в ногах помогают массаж, контрастный душ, умеренные физические упражнения и комфортная обувь. Если судороги продолжительные и возникают часто, необходимо обратиться на очный прием к лечащему врачу (терапевту, педиатру, врачу общей практики), чтобы исключить возможные заболевания. В дальнейшем может понадобиться консультация более узкого специалиста: флеболога, эндокринолога, невролога и др.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки