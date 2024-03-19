CNN: главная причина ожирения кроется в мозге, но есть способы решить проблему
Йео уверен, что настоящей причиной ожирения является неспособность мозга адекватно распознавать ощущение голода и насыщения. Что нередко провоцируется генетическими особенностями. Они же диктуют, насколько сильно жировые клетки будут разрастаться.
Ученый пояснил, что мозг людей, склонных полноте, активно сопротивляется потере веса. Отсюда и трудности снижения веса, даже когда человек прилагает к этому огромные усилия.
Он выдал рекомендацию: верный способ прийти в форму — есть все, но в ограниченных количествах. Еду нужно любить, не считать, что одно полезно, другое вредно. В меру можно все, о чем говорили даже доктора древности.
Как проще сократить размер порций? Чаще в меню должны быть продукты, богатые белком и клетчаткой, они дают чувство сытости. Не стоит постоянно считать калории, лучше позаботиться о том, чтобы в пище было по максимуму полезных компонентов.
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