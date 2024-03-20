Дерматолог Хаустова: употребление мяса помогает справиться с выпадением волос
Дерматолог Хаустова обратила внимание на то, что улучшить состояние волос помогает питание, обеспечивающее организм белком и микроэлементами, включая железо, йод, цинк, ряд витаминов. Медик отметила, что такой сбалансированный и насыщенный питательными веществами рацион помогает справляться с выпадением волос.
«Соблюдение правильной диеты, которая предполагает получение достаточного количества железа, кальция, йода, меди, фосфора, селена, цинка, а также витаминов A, D, E, C, биотина (B7), фолиевой кислоты (B9) и цианокобаламина (B12), позволит бороться облысением», - заявила эксперт в комментарии для RuNews24.
Таким образом, уточнила Хаустова, справиться с выпадением волос помогает употребление мяса, поскольку в нем сосредоточено большинство необходимых волосам веществ. Также их укреплению содействует адекватное потребление полезных жирных кислот.
«Для укрепления и улучшения волос стоит есть мясо, орехи, фасоль и авокадо», - подсказала эксперт.
Дополнительно дерматолог сообщила, что на состоянии волос положительно сказывается употребление яиц. Этот продукт является источником белка и биотина, участвующих в выработке кератина, составляющего структуру волос.
Помимо этого, с целью укрепления волос следует минимизировать количество употребляемого сахара и пить достаточно чистой воды.
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