Ученые выяснили, сокращение потребления какой аминокислоты увеличивает продолжительность жизни мышей до 33%

Ограниченное потребления изолейцина может замедлить старение организма и даже продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования.Изолейцин представляет собой необходимую живым существам аминокислоту, которую клетки используют для построения белков в организме и энергетического обмена. Данный микроэлемент не может синтезироваться сам по себе, поэтому должен поступать в него с пищей. Он входит в состав яиц, мяса птицы, телятины, рыбы, чечевицы, красной и черной икры и многих других питательных продуктов.Ученые в очередной раз решили выяснить, как аминокислота сказывается на работе органов, и провели эксперимент с участием грызунов. Последние были разделены на несколько групп в зависимости от рациона питания. Пока некоторые мыши потребляли преимущественно лизин, метионин, треонин, триптофан и прочие соединения, в организм других поступало больше изолейцина.На финальном этапе исследователи проанализировали основные показатели состояния пушистых участников эксперимента и пришли к следующим выводам.Во-первых, ограничение потребления диетического изолейцина увеличивает продолжительность жизни. У самцов она "продлилась" примерно на 33%, а у самок – на 7 процентов.Во-вторых, сокращение его количества в рационе крайне положительно сказывается на самочувствии грызунов. В частости, у них замедлилось прогрессирование простаты, снизился риск развития онкологии. Уровень сахара в крови, в свою очередь, стабилизировался, а волосы стали меньше выпадать.Теперь ученые предполагают, что аналогичный эффект будет наблюдаться и у людей в случае ограничения потребления данной аминокислоты.

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