Врач Гандельман: гречка полезна для снижения давления в мозге, что препятствует деменции

По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, при регулярном употреблении гречки эффективно снижается риск развития деменции.Одним из факторов появления деменции является повышенное давление в головном мозге, спровоцированное воздействием напряженного кровотока. Проблемы с кровообращением мозга как правило бывают тесно связаны с атеросклерозом, при котором проводимость кровеносных сосудов ухудшается вследствие разрастания холестериновых бляшек.Врач Гандельман констатировал: гречневая крупа является простым в приготовлении и доступным продуктом, который улучшает защиту головного мозга от опасных процессов. Медик заявил, что гречка полезна для снижения давления в мозге, что препятствует деменции.Герман Гандельман объяснил, что благодаря насыщенности гречки пищевыми волокнами и питательными веществами ее усвоение задействует в организме процессы, ведущие к снижению уровня холестерина. При регулярном присутствии гречки в рационе концентрацию холестерина можно снизить на 10%, уточнил эксперт. В результате сокращения концентрации холестерина проводимость сосудов улучшается, и это уменьшает давление кровотока в мозге. В связи с этим снижается вероятность повреждения мозговых клеток и связанной с ним деменции, пояснил врач-кардиолог.Вдобавок гречка стимулирует позитивное развитие нервных клеток, обеспечивает поддержку хороших когнитивных способностей.«Гречка способствует формированию нейронных связей. В ней есть факторы, позволяющие нервным отросткам расти» - поделился медик.

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