Врач рассказал, действительно ли газировка без сахара менее вредная

Многие люди считают, что диетические газированные напитки с искусственными подсластителями являются более здоровой альтернативой обычным сладким газировкам. Однако это не совсем так. Если вы здоровый человек без каких-либо особых медицинских показаний, то напитки с подсластителями нельзя назвать полезной заменой обычным сахаросодержащим газировкам.Как рассказал врач Сергей Малоземов искусственные подсластители, такие как аспартам, несмотря на отсутствие калорий, все равно могут оказывать негативное влияние на организм. Они могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, влиять на аппетит и чувство сытости, а также провоцировать развитие метаболического синдрома и диабета второго типа.Кроме того, газированные напитки без сахара содержат такие же вредные для здоровья компоненты, как и обычные сладкие газировки: ортофосфорную кислоту, которая может вымывать кальций из костей, а также различные красители, консерванты и другие добавки сомнительного качества.Таким образом, общий эффект от употребления газировок с подсластителями для организма здорового человека будет примерно таким же, как и от сахаросодержащих напитков.Поэтому, если вы хотите поддерживать здоровый образ жизни, лучше отказаться от газированных напитков вообще, независимо от того, содержат ли они сахар или искусственные подсластители. Вместо этого отдавайте предпочтение чистой воде, несладким травяным чаям, свежевыжатым фруктовым и овощным сокам.

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