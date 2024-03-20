Три овоща, которые надо обязательно есть, даже если они вам не нравятся

Эти овощи снижают давление, уровень холестерина и риск рака, а также продлевают жизнь. Любят их далеко не все, но вот как это можно исправить.Проблема современного человека в том, что он ест слишком много животной пищи и ультраобработанных продуктов (сладости, фастфуд и прочее), но не доедает пищи растительной и от этого многое теряет.Овощи, содержащие витамины, минералы и клетчатку, нужно включать в каждый прием пищи. И особенно стоит налегать на эти три — даже если от их вкуса вы не в восторге.Брюссельская капустаМягкий, сладкий вкус с нотками ореха имеет правильно приготовленная брюссельская капуста. Но стоит хоть немного ее переварить или пережарить, появляется горечь и неприятный запах серы. Из-за этого брюссельскую капусту и не любят, а ведь она номер один в топе самых полезных овощей.«Брюссельская капуста богата антиоксидантами, которые препятствуют окислительному стрессу и, следовательно, снижают риск хронических заболеваний, включая высокое кровяное давление, диабет 2 типа, болезни сердца и деменцию», — рассказывает доктор Дебора Ли Express.Более того, по словам эксперта, регулярно питаясь этим овощем, можно снизить риск развития рака.«Вещество глюкозинолат, которое содержится в брюссельской капусте и других крестоцветных (цветной, пекинской капусте, брокколи), придает им горький вкус. Однако несколько исследований показали, что регулярный прием глюкозинолатов снижает риск развития рака кишечника», — говорит врач.Это соединение помогает предотвратить повреждение ДНК, из-за которого шансы заболеть раком увеличиваются, а также может остановить рост новых кровеносных сосудов внутри опухолей.К тому же, брюссельская капуста богата клетчаткой, что помогает работе кишечника и снижает уровень холестерина.Как часто есть: врач советует употреблять 80 граммов брюссельской капусты два-три раза в неделю. Но не увлекайтесь, иначе можно заработать вздутие живота.«Не стоит есть слишком много капусты, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, — предупреждает врач. — Большое количество витамина К влияет на свертываемость крови и делает такое лечение бесполезным».ШпинатЕще один суперовощ, который обязательно нужно добавить в рацион. Шпинат — отличный источник железа и магния. Он содержит калий, который помогает снизить давление. А лютеин и антиоксиданты в составе овоща защищают от возрастных заболеваний глаз и помогают здоровью мозга. Исследования показали, что у пожилых людей с более высоким уровнем лютеина лучше речь, память и скорость обработки информации.Шпинат содержит витамины А, С и К, которые нужны для иммунитета, а также для костей и молодости кожи.«Шпинат богат клетчаткой, которая помогает нам контролировать аппетит и дольше оставаться сытыми», — говорит доктор Дебора Ли.Как часто есть: эксперт рекомендует употреблять шпинат в вареном виде два-три раза в неделю по две столовые ложки с горкой.Однако если съесть слишком много шпината, это может привести к газам и спазмам в животе. Кроме того, нужно быть осторожнее людям, подверженным риску образования камней в почках. В шпинате много оксалатов — солей кальция, избыток которого может привести к мочекаменной болезни.БаклажанЕще один не самый любимый в народе овощ, который горчит, если неправильно его приготовить. Чтобы убрать горечь, нарезанные баклажаны нужно замочить в подсоленной воде на 30 минут, либо натереть их солью, а через полчаса смыть. Кроме того, стоит выбирать свежие, не перезревшие плоды.«Баклажан содержит большое количество антоцианов, которые придают кожице темно-фиолетовый цвет. Это мощный антиоксидант с противораковым свойством. Доказано, что употребление двух-трех порций антоцианов в неделю в три раза сокращает риск сердечных заболеваний, — говорит Дебора Ли. — Кроме того, антоцианы могут снизить давление и воспаление».А хлорогеновая кислота в составе помогает бороться с плохим холестерином, который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.Как часто есть: для ощутимой пользы врач советует употреблять треть баклажана (80 граммов) раз в день. Однако не стоит увлекаться баклажанами при проблемах с почками из-за содержащихся в овощах оксалатах, а также при склонности к аллергии. Не советуют налегать на баклажаны при гастрите и язве желудка, так как этот продукт увеличивает выделение соляной кислоты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки