Постоянная зевота оказалась симптомом опасных болезней
Уильямс объяснила, что чрезмерное зевание может быть связано со многими заболеваниями, например, рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью и реже — с инсультом или опухолью головного мозга.
«Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — рассказала врач.
Если же постоянная зевота начинает беспокоить человека, ему следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, посоветовала терапевт.
Ранее Зои Уильямс заявила, что игра в настольный теннис полезна для психического здоровья и когнитивных способностей. По ее мнению, такие игры, как пинг-понг и дартс, улучшают настроение, повышают самооценку и способствуют поддержанию близких связей с друзьями и членами семьи.
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