Эндокринолог объяснил, почему нужно пить больше воды
Обезвоживание негативно влияет на организм, вызывая ухудшение физического и эмоционального состояния. Это приводит к ухудшению настроения и снижению контроля за пищевым поведением. В итоге человек начинает больше есть, отдавая предпочтение вредным продуктам.
Помимо этого, недостаточное количество воды замедляет процесс сжигания жира и приводит к замедлению процесса веществ. Врач рекомендует людям пить больше воды.
«У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма», - отметил врач.
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