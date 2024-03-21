Эндокринолог объяснил, почему нужно пить больше воды

Отсутствие воды в рационе может спровоцировать замедление процесса снижения веса.Обезвоживание негативно влияет на организм, вызывая ухудшение физического и эмоционального состояния. Это приводит к ухудшению настроения и снижению контроля за пищевым поведением. В итоге человек начинает больше есть, отдавая предпочтение вредным продуктам.Помимо этого, недостаточное количество воды замедляет процесс сжигания жира и приводит к замедлению процесса веществ. Врач рекомендует людям пить больше воды.«У пациентов с ожирением потребность в воде выше, чем у людей с нормальным весом. Этот факт связан с тем, что потребность в воде зависит от скорости метаболизма», - отметил врач.

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