Онколог Черемушкин: основными признаками рака являются снижение веса и слабость

Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна."Как правило, на ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Вот почему крайне важно не пренебрегать походами к врачу. По статистике, каждый третий россиянин откладывает поход к специалисту при наличии признаков, схожих с признаками раковой опухоли", — пояснил врач.Черемушкин рекомендовал уделять особое внимание органам, вероятность развития онкологии в которых, согласно статистике, находится на высоком уровне. Речь идет о коже, легких и кишечнике — все дело в том, что они первыми сталкиваются с негативными факторами окружающей среды.Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум рассказал на какие еще симптомы следует обратить внимание."Начальная стадия рака часто характеризуется отсутствием явных симптомов или незначительными проявлениями, что делает ее трудной для диагностики", - говорит Воробьев.Тем не менее, Воробьев назвал еще 5 симптомов ранней стадии рака, которые могут возникать в начальной стадии рака:Боль и дискомфорт: появление болей или дискомфорта в определенной области тела, которые не исчезают после применения обычных методов облегчения боли, также может быть предупреждающим сигналом.Изменения в коже или раны, которые не заживают: изменения в коже, появление новых родинок или ран, которые не заживают в течение длительного времени, могут быть признаками рака кожи или других типов рака.Изменения в аппетите и пищеварении: постоянная тошнота, рвота, изменения в аппетите, расстройства пищеварения, а также боли в животе или дискомфорт могут быть признаками рака внутренних органов.Необъяснимые кровотечения или выделения: кровотечения из носа, кровавые выделения из прямой кишки, вагинальные кровотечения или кровь в моче могут быть признаками рака.Изменения в моче или кале: изменения в частоте мочеиспускания, внешнем виде мочи, изменения в кале (например, кровь в кале), могут указывать на проблемы в мочевыводящих путях или кишечнике, включая рак."Важно отметить, что эти симптомы также могут быть связаны с другими состояниями или заболеваниями, поэтому если они у вас возникают, важно обратиться к врачу для диагностики и определения причины".

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