Диетолог Ивакин рассказал, что помогает сбросить лишний вес после 40 лет

Врач-диетолог Павел Ивакин: сбросить лишний вес после 40 лет сложнее, чем в более молодом возрасте – что для этого нужно сделать?Диетолог Ивакин сообщил, что с возрастом в организме снижается обмен веществ и изменяются регуляторные возможности. В результате погрешности питания значительно быстрее приводят к появлению лишнего веса.«Организм перестает «прощать» погрешности в питании. Вечерние пирожные, лишние пять пельменей и всякая другая пищевая зловредность моментально предъявляют счет нашей неосмотрительности», - рассказал Ивакин порталу «Саратов24».Но диетолог подчеркнул: успешное похудение возможно и после 40 лет. Ивакин проинформировал о том, что помогает сбросить лишний вес в «трудном» возрасте. По словам специалиста, главным условием для решения этой задачи является отказ от продуктов, стимулирующих интенсивный рост жировой ткани. Главным образом, таковыми являются переработанные продукты, высококалорийные и жареные продукты.«Из питания максимально, насколько это возможно, изымаются фастфуд, майонез, соки и газировка, добавленный сахар, кондитерские изделия, жирное, жареное», - заявил диетолог Павел Ивакин.Что еще помогает сбросить лишний вес после 40 лет?Сокращение употребляемого алкоголя (умеренно разрешаются лишь сухие или полусухие вина);Отказ от употребления пищи в позднее время, ночью (ужин – за 4 часа до сна);Увеличение в рационе количества натуральной растительной пищи;Отказ от жирного мяса (употребляется только нежирное или маложирное, рыба);Регулярные физические нагрузки;Отход ко сну до полуночи, сон – в полной темноте.Также Иваков отметил важность посещения врача, обследований. При лишнем весе следует выяснять, насколько нормально функционирует щитовидная железа и эндокринная система в целом – заболевания ее органов часто сопровождаются трудно корректируемой полнотой.

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