Почему пить кофе до завтрака может быть опасно

Какие заболевания может вызвать эта привычка и почему стоит от нее отказаться.Крепкий кофе, выпитый натощак после бессонной ночи, нарушает биологический механизм, контролирующий уровень глюкозы крови. Если выпить чашку этого напитка на голодный желудок, то уже после первого приема пищи уровень сахара увеличится на 50%. Резкие скачки глюкозы могут со временем привести к ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и развитию сахарного диабета.Кроме того, кофе до завтрака может раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока. Такая привычка способствует обострению гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита и пр.Поэтому, прежде чем с утра насладиться любимым напитком, следует обязательно перекусить.

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