Признаки, когда точно надо к врачу, если получил травму дома, назвала невролог Демьяновская

Большинство травм — от мелких до угрожающих жизни — люди получают в домашних условиях. Чаще всего это результат рассеянности, невнимательности или нелепого стечения обстоятельств. Врач-невролог объясняет, как правильно оказать первую помощь.Даже если человек не занимается скалолазанием и не играет в хоккей, он все равно не застрахован от травм. В обычной жизни мы постоянно подвержены риску — от небольших порезов во время чистки картошки до серьезных переломов при падении со стремянок.Как оказать первую помощь и в каких случаях точно потребуется консультация врача, рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».Домашние травмыТравмами называют любые повреждения, при которых страдают целостность кожи, мышц, костей или суставов. Это могут быть порезы, ранения, ушибы, гематомы, вывихи, переломы, ожоги и поражения током. Все эти варианты травм вполне возможны и дома, если вы забудете о собственной безопасности, считая, что уж в собственном доме с вами ничего плохого не может случиться.Самое опасное — электричество…Наши дома сегодня представляют собой причудливые скопления различной техники, которая работает от электричества. И если не следить за исправностью приборов, начиная от фена заканчивая стиральной машинкой и пылесосом, можно получить электротравму.Чаще всего возникают проблемы с проводами — они повреждаются (погрызла кошка, перетерлась изоляция и т.д.). Такие травмы опасны, поскольку тело человека отлично проводит ток. А если еще вы ходите по полу босыми ногами, а руки были мокрыми — риск еще выше. Чаще всего в местах входа и выхода тока остаются ожоги, а прохождение его через тело ведет к сбоям в работе сердца и мозга. Иногда это может закончиться летальным исходом.…и огоньЗамыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, вредные привычки — все это грозит пожарами, в которых можно получить ожоги и отравление угарным газом. Это самые опасные из травм, ведь ожоги пламенем могут быть тяжелыми и обширными. В случае подобных ситуаций немедленно спасайте свою жизнь и близких, а не имущество — ваше здоровье важнее всего.Кроме этих крайних ситуаций, бытовой травматизм обычно имеет более легкие, хотя и болезненные последствия, в которых важно правильно оказать помощь.Удары и ушибыОбычно ушибы и удары случаются в комнатах, заставленных мебелью, в которых даже просто пройти бывает сложно. Острые углы столов и тумбочек, металлические ножки диванов тоже опасны — это дополнительный риск получить травму.Удар о дверцу шкафа или другое твердое препятствие может привести к различным повреждениям кожи, включая ссадины, порезы и синяки. В некоторых случаях даже небольшое на первый взгляд столкновение становится причиной перелома. Обычно так бывает с пальцами ног или рук.Проверяем тревожные признакиУдариться дома до черепно-мозговой травмы во взрослом возрасте достаточно сложно, но высокий риск сохраняется для детей и людей старшего возраста, а также людей с заболеваниями, которые сопровождаются нарушениями координации, равновесия и устойчивости.«Если после удара нарастают признаки серьезной травмы, такие как сильная боль, отек, невозможность пошевелить частью тела, изменение ее естественной формы или утрата чувствительности, важно немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В это время пострадавшего лучше не трогать, а усадить или уложить на твердую поверхность», — дает совет врач-невролог.Другие тревожные симптомы после удара головой:тошнота,нарушения зрения,спутанность сознания,головокружение,трудности с концентрацией внимания и координацией движений.«Они могут указывать на сотрясение головного мозга или более тяжелую черепно-мозговую травму. При их появлении показать человека врачу следует как можно скорее», — говорит врач.Если подобных симптомов нет, можно приложить к месту ушиба холод (например, лед или пакет с замороженными овощами), чтобы уменьшить отек и болевые ощущения. Лед лучше обернуть полотенцем, чтобы избежать прямого контакта с кожей и возможного обморожения.«В течение следующей пары дней важно внимательно следить за состоянием пострадавшего. Если головная боль не проходит или нарастает, человека без причины тошнит, он вялый, отказывается от еды или большую часть времени спит, нужно обратиться за консультацией к врачу-травматологу или специалисту общей практики», — продолжает невролог.В случае травмы головы с утратой сознания и появлением неврологической симптоматики вызывать скорую помощь или ехать в травмпункт нужно в любом случае, даже если кажется, что удар был незначительным.«Дело в том, что у детей и взрослых травмы могут стать причиной серьезных внутричерепных изменений (гематом), переломов костей черепа, которые внешне никак не проявляются. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск опасных последствий», — говорит врач.

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