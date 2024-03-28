Врач рассказала, чем опасно интервальное голодание

Экстремальное интервальное голодание может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова.Интервальное голодание — это популярная диета, которую придерживаются многие. Ее сторонники утверждают, что если сократить время приема пищи до 8, 6 или 4 часов в день, то за оставшееся время организм очистится, избавится от лишних калорий и начнет использовать жировые запасы.Среди преимуществ такой диеты можно выделить ее простоту. Интервальное голодание не требует строгих ограничений в выборе продуктов, но важно не переборщить.— 12-часовой интервал между приемами пищи доступен практически каждому человеку. Однако экстремальные интервалы, когда люди увеличивают время без еды до 16-18 или даже 20 часов, уже требуют серьезного подхода и не подходят для всех, – отметила специалист в программе телеканала «Санкт-Петербург».Переход на такую диету не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, желчного пузыря и нарушениями желчного оттока. Кроме того, длительные периоды голодания могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Надежда Фетисова также отметила, что ночные гипогликемии, обнаруженные у относительно здоровых людей, могут стать фактором риска для серьезных заболеваний и даже внезапной смерти.

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