Что будет, если отказаться от солнечных очков? Список неприятных последствий

Солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар. Это хороший способ профилактики серьёзных болезней глаз. Офтальмолог сети клиник «Семейная» Эльвира Шихалиева рассказала «Секрету фирмы», как такие очки влияют на зрение и что будет, если их не носить.Как солнечные очки влияют на зрениеПервые возрастные изменения зрения появляются после 40–45 лет. Некоторые — например, возрастная дальнозоркость (пресбиопия) — абсолютно естественны и не зависят от здоровья и образа жизни.Зато такие заболевания, как катаракта, макулодистрофия и ретинопатия снижают зрительные функции и ухудшают качество жизни.Предотвратить такие опасные для глаз заболевания помогают правильно подобранные солнечные очки. Качественные очки блокируют вредные УФ-лучи UV-A и UV-B и защищают не только глаза, но и кожу век.Что будет, если не носить солнечные очкиПри длительном воздействии ультрафиолета тонкая и нежная кожа вокруг глаз быстрее стареет. За счёт вынужденного зажмуривания напрягаются глазные мышцы, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на остроте зрения.Но это не всё. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных очков приводит к развитию ряда заболеваний:Синдром сухого глаза. К его обострению может привести длительное нахождение на солнце без очков. Из-за воздействия солнечных лучей разрушается целостность защитной слёзной плёнки, и в глазах возникает чувство сухости и жжения.Фотокератит — воспаление роговицы из-за ультрафиолета. Как естественного — при долгом пребывании на солнце, так и искусственного — например, от сварочного аппарата. При фотокератите появляется светочувствительность и слезоточивость, симптомы могут наблюдаться от нескольких часов до нескольких дней.Птеригиум — это нарастание патологической изменённой конъюнктивы на поверхность роговицы. Со временем может полностью покрыть зрачок. Прямое следствие длительного пребывания на солнце без должной защиты глаз очками.Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. Хрусталик в глазу выполняет две основные физиологические функции: фокусирование изображения на сетчатке и световую фильтрацию. Именно поэтому помутнение хрусталика приводит к ухудшению зрения, а воздействие ультрафиолета на глаза увеличивает риск развития катаракты.Макулодистрофия сетчатки — поражение центрального отдела сетчатки, отвечающего за чёткое зрение. Как правило, болезнь проявляется в пожилом возрасте. Но влияние ультрафиолета способствует раннему развитию этого неизлечимого возрастного заболевания.

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