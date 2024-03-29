Врач Бережная: панические атаки могут говорить о болезнях эндокринной и сердечно-сосудистой системы
Врач Бережная предупредила, что приступы паники могут активизироваться весной, поскольку организм в это время года может испытывать нехватку многих витаминов и других питательных веществ, которые он не получал зимой из-за отсутствия солнца и свежей растительной пищи.
«Весной у людей часто наблюдаются раздражительность и необъяснимая тревога, максимальным проявлением которой может стать паническая атака», - констатировала медик.
Врач Бережная перечислила основные симптомы панической атаки:
Учащенное сердцебиение;
Одышка, ощущение удушья;
Плохое самочувствие;
Боли разной локализации;
Выраженная тревога, безотчетный страх, боязнь смерти без объяснимых причин;
Дискомфортное ощущение в груди, животе.
«Паническая атака может начаться даже при отсутствии значимых внешних раздражителей или стресса и продлиться до нескольких часов», - уточнила специалист.
Врач обратила внимание на то, что подобные приступы паники могут говорить о болезнях эндокринной и сердечно-сосудистой системы, поэтому с ними не нужно бороться самому – вместо этого следует обязательно обращаться к специалистам. Без адекватной терапии обостренные состояния паники могут серьезно снизить качество жизни, негативно повлиять на отношения и на возможность работать.
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