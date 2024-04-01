Врач-диетолог Наталья Денисова: люди подвергают свое здоровье серьезному риску, когда ежедневно едят колбасу.Диетолог Денисова рассказала, чем грозит ежедневное употребление колбасы. Она сообщила , что одним из последствий такой привычки может быть лишний вес. По словам медика, люди, каждый день употребляющие колбасу, сталкиваются с тем, что в их рационе формируется избыток жиров, который способствует набору массы тела.«По сравнению с мясом количество жира в колбасе возрастает в разы. Например, в 100 г вареной говядины 16-17 г жира. В молочной вареной колбасе — 22-24 г, в полукопченой — 30-44 г, а в сырокопченой — до 67 г на 100 г продукта», - поделилась эксперт.Кроме того, привычка регулярно употреблять колбасные изделия ассоциируется с отеками и появлением мешков под глазами, а также с повышенным кровяным давлением. Все это обуславливается тем, что организм получает с колбасой очень много соли. При постоянном поступлении натрия в высокой дозировке происходит удержание жидкости в тканях, включая сосудистую ткань. Скапливая в себе влагу, она отекает, что усложняет течение крови через сосуды, вызывает гипертонию, негативно влияет на работу сердца, почек, других органов.Также, добавила Денисова привычка есть колбасу повышает риск такой опасной патологии как рак. Она предупредила, что в составе колбасных изделий присутствуют потенциальные канцерогены: например, нитриты (добавляются для получения аппетитного розового цвета) и бензапирен (может наличествовать в копченой колбасе).«Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если вы любите колбасу, то необязательно совсем от нее отказываться, все дело в количестве. Пару ломтиков не каждый день позволить себе можно», - резюмировала врач-диетолог.

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