Диетолог Костюченко рассказала, почему полезно есть хлеб

Диетолог, технолог Марина Костюченко: хлеб богат витаминами группы В, магнием и железом.Диетолог Костюченко рассказала, что хлеб является продуктом, который должен присутствовать в ежедневном рационе питания как источник целого ряда полезных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, стимулирующей развитие положительной кишечной микрофлоры. Кроме того, он обеспечивает организм белком. Эксперт отметила: нет таких заболеваний, которые бы требовали исключения хлеба из повседневного меню.«В Рекомендации Минздрава для лечебного питания о питания есть такая формулировка «значимая норма хлеба». Так вот, это 150 гр ржаного и 150 гр пшеничного хлеба в сутки», - приводит ее слова «КП».Марина Костюченко констатировала, что хлеб отличается высоким содержанием витаминов группы В, а также содержит витамин Е, магний, кальций, железо. Отдельно эксперт отметила пользу ржаного хлеба. В этом продукте присутствует селен, редкий антиоксидант, в котором особенно сильно нуждается щитовидная железа.«100 граммов ржаного хлеба содержат 30 – 35 мг селена, 50 процентов от суточной нормы», - уточнила специалист.Костюченко обратила внимание на то, что даже пшеничный нарезной батон не является бесполезным или вредным, поскольку содержит необходимую для нормальной работы пищеварения клетчатку. Но что действительно следует ограничивать – это употребление сдобных изделий, которые содержат много сахара и жира. Хлеб в сравнении с булочками и другой сдобной выпечкой содержит значительно меньше жира и сахара в силу своей рецептуры. Соответственно, у него меньше калорийность.

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