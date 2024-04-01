Врач Дианова объяснила, какая яичница является худшим для здоровья завтраком

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала россиянам не готовить на завтрак яичницу с сосисками, поскольку из-за такой еды повышается уровень холестерина.Врач Дианова объяснила , почему яичница с сосисками является худшим для здоровья завтраком.«Мы привыкли употреблять слишком много мясной и молочной продукции… многие считают, что нормально есть на завтрак яичницу с сосисками, но это худший вариант», - подчеркнула гастроэнтеролог.Нурия Дианова отметила, что в таком варианте это блюдо оказывается чрезвычайно богатым насыщенными жирами. Их получение сразу в очень большом количестве негативно сказывается на работе пищеварения, перегружает поджелудочную железу, способствует появлению лишнего веса и повышению уровня холестерина в крови.«Жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения или в выпечке, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», - предостерегла эксперт.Медик уточнила, что повышенный уровень холестерина тесно связан с развитием атеросклероза, при котором в сосудах возникают бляшки и ухудшается кровоснабжение органов сердечно-сосудистой системы. Таким образом, употребление чересчур жирных блюд влияет на подверженность людей таким патологиям как инфаркт миокарда и деменция.Дианова посоветовала чаще употреблять в пищу источники ненасыщенных жиров: такие рыба, растительные масла, орехи и семена. Такие жиры обладают свойством улучшать качество сосудистой ткани.

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