Врач назвал причины появления прыщей

В 80 процентах случаев предрасположенность к появлению прыщей, возникающих при воспалении и закупорке сальных желез, обусловлена генетическими особенностями человека, рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов.Кроме генетики, на появление прыщей влияет гормональная перестройка организма, из-за которой меняется консистенция кожного сала, объяснил специалист. Именно поэтому с высыпаниями на лице чаще всего сталкиваются подростки, у которых в период роста резко повышается количество мужских половых гормонов, провоцирующих усиленное выделение себума (кожного сала).«Кроме того, такие высыпания нередко появляются у женщин во время менструации — это тоже результат работы гормонов. Полностью решить проблему акне, которая возникает в таком случае, самостоятельно сложно, требуется консультация и лечение у гинеколога и эндокринолога», — сказал он, добавив, что высыпания акне исчезают, когда гормональный фон удается скорректировать или он приходит в норму сам.По словам Иванова, прыщами грозит и неправильный уход за кожей — например, когда люди с жирной кожей пытаются чаще умываться и использовать подсушивающие средства. Врач объяснил, что это приводит к гиперсекреции желез, в результате высыпаний становится еще больше. Кроме того, количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведет сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени, добавил дерматолог.Улучшить состояние кожи при прыщах, по словам дерматолога, поможет соблюдение правил здорового образа жизни: рациональное питание, избегание стрессов, прогулки свежем воздухе. Кроме того, за кожей нужно правильно ухаживать: тщательно очищать и увлажнять специальными средствами аптечной дерматокосметики, которые поможет подобрать врач. Без контроля врача самостоятельно подбирать средства и особенно выдавливать прыщи специалист строго не рекомендовал: есть риск занести в процессе в микроранку инфекцию, спровоцировать еще более серьезное воспаление и появление рубцов.Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила безопасность косметологических товаров для домашнего использования. В то же время, как отметила Байрамукова, есть на маркетплейсе и недобросовестные продавцы, которые подделывают товары известных брендов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки