Названы серьезные последствия ожирения

Ожирение опасно тем, что может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак, рассказала заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова. По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо следить за питанием и физической активностью.Среди наиболее распространенных последствий ожирения — сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, артрит и некоторые виды рака. Кроме того, люди с избыточным весом часто испытывают проблемы со здоровьем суставов и мышц, а также психологические трудности, — отметила эксперт.Чтобы не было проблем с весом, нужно следить за физической активностью и своим питание, подчеркнула врач. Важно контролировать размер порций и есть пищу с низким содержанием углеводов и жиров. Для поддержания здоровья нельзя забывать про физическую активность, например, можно заниматься любым видом спорта или просто почаще гулять на свежем воздухе.Шарапова порекомендовала избегать стрессовых ситуаций и находить способы расслабиться, поскольку стресс приводит к перееданию. Если есть проблемы с лишними килограммами, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

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