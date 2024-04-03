Врач Соломатина провела параллель между питьем молочного улуна и продлением жизни

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что благодаря регулярному употреблению молочного улуна человек может продлить жизнь на несколько лет.Врач Соломатина объяснила, почему полезно пить молочный улун – напиток, занимающий промежуточное положение по степени ферментации между черным и зеленым чаем.«Черный чай более ферментированный, зеленый — менее, а вот улун — средней ферментации, без излишней терпкости и горькости», - уточнила медик.Елена Соломатина провела параллель между питьем молочного улуна и продлением жизни, заявив, что напиток препятствует образованию свободных радикалов. Эти молекулы с эффектом окисления могут повреждать клетки, провоцируя развитие воспаления, опухолевых процессов. Количество свободных радикалов в организме может увеличиваться из-за влияния агрессивных факторов окружающей среды, хронического стресса. Молочный улун содержит вещества, сдерживающие их возникновение. В частности, он насыщен антиоксидантами полифенолами, которым присуще противовоспалительное действие. Исследования показали, что полифенолы могут снижать активность свободных радикалов и вместе с этим уменьшать риски сердечно-сосудистых болезней, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рака.«Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет»,- постулировала специалист.Что важно знать: молочный улун не подходит для питья при индивидуальной непереносимости, а также некоторых хронических проблемах со здоровьем (например, при проблемах с печенью и желудком, при склонности к запорам).

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