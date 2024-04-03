Терапевт Лопатин перечислил 6 анализов, которые нужно сдавать ежегодно

С самого детства для контроля состояния здоровья нам периодически нужно сдавать анализы. Обычно их назначают для выявления болезней, но есть ряд тестов, которые применяются для профилактических обследований.Мало кто из нас любит посещать врача и сдавать кровь, мочу и прочие биологические жидкости, особенно если ничто не беспокоит. Но важно регулярно приходить к доктору для профилактических осмотров, поскольку многие патологии никак не проявляют себя достаточно длительное время, разрушая организм.Иногда заподозрить серьезные проблемы помогают данные, полученные во время проведения лабораторных анализов. Но какие из них нужно сдавать, ведь сегодня различных лабораторных тестов очень много? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Сергей Лопатин — врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Не забывать о диспансеризацииПосещать врача и сдавать минимальный объем лабораторных анализов важно всем людям, начиная с малышей и заканчивая стариками. Для каждой возрастной группы есть свои особенности профилактических приемов и лабораторных тестов, о которых расскажет врач. В целом же, если говорить о взрослых людях, для профилактики достаточно регулярно проходить диспансеризацию, а также выполнять определенный перечень лабораторных тестов.Как техосмотр, но для организмаСдачу анализов можно сравнить с техническим осмотром машины.Автовладельцу вряд ли придет в голову дожидаться поломки, чтобы проверить уровень масла. Так и со здоровьем: анализы помогают уточнить диагноз и вовремя выявить возможные нарушения.Перечень обязательных для профилактики обследований варьируется в зависимости от возраста человека, наличия хронических заболеваний и даже образа жизни. Однако есть и те анализы, проходить которые стоит каждому, в идеале — раз в год.Общий анализ кровиОбщий или клинический анализ оценивает уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других компонентов крови. Результаты исследования позволяют врачу определить, есть ли в организме воспалительный процесс или признаки инфекции. Общий анализ крови также используют для диагностики анемии.Биохимический анализ кровиИсследование дает представление о работе внутренних органов (печени, сердца, почек) и оценивает уровень в крови холестерина, глюкозы, билирубина, креатинина и других важных соединений. С помощью анализа также можно обнаружить воспалительный процесс, нарушения баланса микроэлементов и обмена веществ.Общий анализ мочиОн предназначен для проверки работоспособности органов мочеполовой системы. Например, его используют в диагностике таких заболеваний, как цистит — воспаление слизистой мочевого пузыря или пиелонефрит — воспаление почек. Вместе с тем анализ также можно применять в диагностике других патологий, которые отражаются на составе мочи, — например, сахарного диабета.Липидный профильОпределяет уровень в крови не только общего холестерина, но и липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин), липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин). Именно эти показатели являются ключевыми при оценке вероятности развития атеросклероза и других нарушений в работе сердца или сосудов.ТТГ — тиреотропный гормонБолезни щитовидной железы становятся все более распространенными в современном мире. Особенно в тех странах, где жители чаще сталкиваются с дефицитом йода. Орган отвечает за синтез гормонов и регулирование метаболизма. Сбой в работе щитовидки влечет за собой самые разные проблемы со здоровьем, от ожирения до депрессии и нарушения репродуктивной функции. Для оценки состояния органа применяют УЗИ, однако для ежегодного контроля полезно использовать и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). На основе результатов исследования можно определить гипотиреоз или гипертиреоз — недостаточную или избыточную выработку гормонов щитовидной железы.Глюкоза в кровиИсследование является стандартом в скрининге сахарного диабета и преддиабетических состояний. Вместе с тем уровень глюкозы может указывать и на другие эндокринные нарушения, болезни почек, печени, поджелудочной железы.Могут понадобиться и другиеВажно помнить, что каждый организм уникален. В зависимости от наследственности, возраста, пола и состояния здоровья перечень можно дополнять другими исследованиях. Это и анализы на витамины и микроэлементы, гормональный профиль, гепатиты или ВИЧ. Так что перед тем, как записываться на обследования, все-таки стоит посетить терапевта. Врач выслушает имеющиеся жалобы и расскажет, какие анализы сдать. А при необходимости направит к узким специалистам.

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