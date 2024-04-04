Названы способы навсегда избавиться от одной деликатной проблемы с кожей

Избавиться от бородавок можно при помощи комплексной терапии, главная цель которой — разрушить уже имеющиеся новообразования и стимулировать иммунитет, чтобы избежать появления новых, рассказала дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная» Надежда Юдина.Бородавки — это доброкачественные новообразования на коже или слизистых оболочках, возникающие при заражении вирусом папилломы человека (ВПЧ), объяснила Юдина. Они могут появиться на любых участках тела, но чаще всего — на ладонях и подошвах стоп.По словам дерматолога, бородавки могут быть плоскими и остроконечными, с чешуйками и кровяными включениями. Она предупредила, что иногда их можно спутать с мозолями или другими кожными заболеваниями, поэтому, прежде чем ставить себе диагноз и начинать лечение «по интернету», необходимо проконсультироваться с врачом.Причиной появления бородавок Юдина назвала совокупность факторов:ослабление общего иммунитета — иммунодефицитные состояния, восстановительный период после длительных инфекционных заболеваний, беременность;нарушение защитной функции кожи при недостаточной увлажненности, ранках, микротрещинах;несоблюдение личной гигиены — использование общих полотенец, тапочек.Врач добавила, что сам вирус является достаточно живучим в окружающей среде и передается контактным путем.При попадании в организм вирус папилломы человека может долгое время не провоцировать каких-либо реакций: многие люди не догадываются, что заражены. При ослаблении иммунитета он начинает активно распространяться. Инфицированные клетки растут и делятся намного активнее, чем здоровые, и в пораженной области ткань утолщается, образуя бугорок — бородавку.Юдина подчеркнула: избавиться от бородавок можно только с помощью комплексной терапии, цель которой — разрушить уже имеющиеся новообразования и стимулировать иммунитет, чтобы избежать появления новых.Для усиления иммунного ответа, по словам дерматолога, может быть назначен прием системных препаратов в виде таблеток, капель, ректальных свечей. Также рекомендуется общее укрепление иммунитета с помощью коррекции питания, режима сна и физической активности.Для удаления же, как отметила Юдина, могут использоваться различные методы, которые отличаются скоростью деструкции и реабилитационным периодом. «Один из самых распространенных способов удаления бородавок — химический. Он представляет собой применение местных препаратов, содержащих кислоты и другие активные вещества. Подобные средства часто продаются в аптеках и выпускаются в виде капель, мазей или пластырей. Для их применения не требуется местное обезболивание», — рассказала дерматолог.Еще одним популярным методом она назвала криодеструкцию с применением жидкого азота. При контакте с этим веществом бородавка точечно замораживается и впоследствии отмирает. Также удалить новообразование можно с помощью лазера, однако этот метод подходит прежде всего для небольших бородавок.Удаление радиоволновым аппаратом проводят после местного обезболивания. Применяется для удаления бородавок малых и средних размеров. На месте удаления образуется ранка, за которой требуется уход. Чаще всего необходима одна процедура.При этом врач подчеркнула, что корректный метод избавления от бородавок может подобрать исключительно специалист, который будет учитывать как размер и количество новообразований, так и место их расположения и возможности реабилитации.

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