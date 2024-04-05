Как отличить химика от натурала в тренажерном зале

Тренер назвал признаки, которые выдадут спортсмена, употребляющего препараты.«Химиком» принято называть человека, который использует в своих тренировках препараты, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством и Российской национальной антидопинговой организацией. Натуральный атлет тренируется на собственных ресурсах организма без применения запрещённой фармакологии».К химии можно отнести анаболико-андрогенные стероидные гормоны и другие гормональные препараты. Эти синтетические вещества помогают растить мышечную массу, увеличивают силу и выносливость. Многие из них по своей структуре родственны мужскому половому гормону — тестостерону.Важно! Протеин, гейнер, креатин, BCAA, жиросжигатели, препараты для суставов и другое спортивное питание не относятся к химии.О чём расскажемКак стероиды влияют на рост мышц?Многие анаболики призваны имитировать деятельность тестостерона. Тестостерон — это мужской половой гормон, который вырабатывается в основном в яичках у мужчин. У женщин он тоже есть, но вырабатывается в меньших количествах в яичниках и надпочечниках.Тестостерон стимулирует синтез белка, что позволяет быстрее и качественнее растить мышцы после тренировки, так как белок является основным строительным материалом для мускулов.А теперь представьте, что стероидные гормоны способны увеличить анаболические и восстановительные процессы в организме в десятки и даже в сотни раз. Это даёт возможность кратно увеличить скорость роста мышц.Одно исследование показало, что стероиды способны растить мышечную массу без силовых тренировок. Здоровые мужчины принимали 600 мг тестостерона в неделю в течение 20 недель без занятий в зале. В результате они набрали 8 кг мышц и потеряли 1,5 кг жира за это время.Внешние отличительные признаки «химика» и «натурала»По некоторым признакам можно подозревать, что атлет принимает анаболические стероиды. Эти признаки могут указывать, что спортсмен «химик», но нет 100-процентной гарантии, так как есть генетически одарённые от природы люди, обладающие большой силой и мышечной массой.Быстрый набор мышечной массы. Если человек стремительно набирает мышцы без сильного увеличения жировой прослойки, то это может быть признаком «химика». Скорость набора мышц ограничена физиологией, но при приёме стероидов синтез белка увеличивается, что позволяет быстрее и больше нарастить мышцы.В одном исследовании сравнили, сколько мышц можно набрать при помощи тренировок. Опытные атлеты нарастили за восемь недель занятий чуть больше килограмма сухой мышечной массы, новички этот же объём мышц набрали быстрее.Большие трапециевидные мышцы. Часто у атлетов на стероидах огромные трапециевидные мышцы и мускулы шеи – трапеция буквально выпирает из-за шеи. Есть мнение, что у мышц в районе шеи больше андрогенных рецепторов, поэтому они более чувствительны к анаболикам.Круглые плечи. У спортсменов, которые принимают фармакологию, массивные и круглые дельтовидные мышцы. Иногда их даже называют «3D-плечи». Возможно, это связано с тем, что дельты работают практически во всех упражнениях, получая больше стимулов для роста, чем любая другая мышца.Постоянный памп. У атлетов на стероидах даже в дни отдыха мускулы выглядят более наполненными и объёмными. У натурального спортсмена во время тренировки мышца заметно увеличивается в размере с помощью пампинга, а вот в день отдыха мышцы выглядят не такими внушительными.Венозность. У «химиков» можно заметить увеличение венозности на теле. На это влияет несколько факторов, таких как большой объём мышечной массы при низком проценте жира, что делает вены на коже более видимыми. Также увеличивается кровоток в мышцах, а жидкость сильнее задерживается в организме, что способствует увеличению видимости вен.Мышечная масса. «Химики» могут иметь очень большие и выразительные мышцы при низком проценте жировой прослойки. Наша физиология имеет определённый предел в наборе мышечной массы. Существует Индекс обезжиренной массы, или Fat Free Mass Index, который может указать использует ли человек стероиды.В одном из исследований этого индекса выяснилось, что максимальный индекс у 157 натуральных атлетов около 25. Таким образом, любой из спортсменов с индексом 25 потенциально может быть «химиком», но не всегда. Также люди, у которых индекс меньше 25, не являются гарантированно «натуралами».Высыпания на коже. Стероиды могут дать побочный эффект на коже в виде акне, угрей и прыщей. Особенно это заметно на плечах, лопатках и спине. У некоторых людей могут быть различные заболевания или кожа может быть сама по себе проблемная, но большие объёмы мышц и высыпания могут указывать на употребление человеком стероидов.Другие внешние проявления. Высокая концентрация стероидных гормонов может увеличивать у мужчин размер грудных желёз и приводить к потере волос на голове. Женщину могут выдать появление тёмных волос на теле, низкий голос и более грубая форма лица.Статус анаболических стероидов в РоссииСогласно законодательству Российской Федерации за незаконный оборот анаболических стероидов предусмотрена уголовная ответственность согласно УК РФ.В спорте стероиды строго запрещены, поскольку их использование даёт спортсмену явное преимущество перед другими участниками соревнований. Кроме того, использование анаболических стероидов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.В каких случаях принимают анаболические стероиды?Определённые препараты разрешены и производятся в виде таблеток, гелей, пластырей, растворов для инъекций, чтобы использовать по медицинским показаниям для лечения многих состояний и заболеваний, но только с разрешения врача. Приём анаболиков могут назначить, если у человека есть:Последствия применения анаболических андрогенных стероидовМногие спортсмены принимают стероиды без медицинских показаний, советуясь с более опытными товарищами. Конечно, всё это делается на свой страх и риск и может вызвать необратимые изменения в состоянии здоровья.Существует целая индустрия подпольного производства анаболиков. Эти продукты производятся без контроля качества и без соблюдения стандартов безопасности, что может представлять серьёзную опасность для здоровья.Такие анаболики могут содержать вредные добавки, загрязнения и неизвестные ингредиенты, опасные для здоровья и с серьёзными побочными эффектами.Сердце и сосуды. Препараты могут повышать кровяное давление, нарушать работу сердца и увеличивать толщину сердечной мышцы, что приведёт к ухудшению её функции и увеличению риска сердечного приступа, повреждения артерий, инсульта и образования тромбов.Печень. Злоупотребление стероидами также может оказать негативное воздействие на печень, вызывая её повреждение и нарушение функций, что может привести к развитию печёночной недостаточности, гепатита, опухолей и кист.Гормональная и репродуктивная системы. Применение анаболических стероидов может нарушить гормональный баланс и репродуктивную систему. Могут возникнуть проблемы с зачатием из-за снижения естественной выработки гормонов. У женщин может нарушиться менструальный цикл.Психика. Длительное употребление стероидов может вызвать психологическую зависимость и привести к развитию депрессии, мании, апатии и увеличенной агрессивности.Как качаться натуральному атлету?Помните, что атлет на стероидах всегда будет способен набрать больше мышечной массы с меньшим процентом жира. Существует разница в потенциале набора мышц между натуральными атлетами и «химиками».Тем не менее натуральные атлеты могут достичь впечатляющих результатов, но это процесс требует немного другого подхода. Вот некоторые рекомендации:Чтобы обеспечить постоянный прогресс, необходимо менять вес отягощения, скорость выполнения упражнений, количество повторений, тренировочный объём, амплитуду движений, время отдыха между подходами.

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