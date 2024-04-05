Диетолог Рутенштейн: бобовые могут уменьшить аппетит, действуя подобно препарату «Оземпик»

Диетолог Мишель Рутенштейн назвала бобовые в числе продуктов, употребление которых эффективно уменьшает аппетит.Некоторые продукты являются надежными подавителями аппетита, поэтому их употребление помогает меньше есть и избавляться от лишних килограммов. О таких продуктах диетолог Рутенштейн рассказала изданию Daily Mail, отметив попутно, что первые строчки в их списке занимают богатые источники белка.В частности, уменьшать аппетит помогают куриные яйца, которые специалист посоветовала употреблять на завтрак.«Употребление яиц и других богатых белком продуктов на завтрак обеспечивает наиболее длительное чувство сытости. Вероятнее всего, это связано со способностью белков препятствовать быстрому подъему и падению уровня сахара в крови», - рассказала диетолог.По словам Рутенштейн, похоже влияние на уровень сахара оказывают также натуральные кисломолочные продукты в виде творога или йогурта. Их употребление тоже препятствует вспышкам слишком сильного аппетита, провоцирующего переедание.Еще одна группа продуктов, «обуздывающих» повышенный аппетит, – это богатые источники клетчатки, которая разбухает в пищеварительном тракте, создавая ощущение его наполненности и вместе с этим сытости. Среди продуктов с клетчаткой особое место занимают бобовые (фасоль, чечевица, нут, горох), которые помимо клетчатки насыщены растительным белком. Рутенштейн заявила, что бобовые могут уменьшить аппетит, действуя подобно препарату «Оземпик».«Бобовые содержат растворимые пищевые волокна, которые увеличивают секрецию гормона GLP-1 в кишечнике. Выработку этого соединения активирует и популярный препарат для похудения «Оземпик», - сказала эксперт.

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