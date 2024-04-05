Эксперт Малоземов рассказал о последствиях употребления колбасы и сосисок

Колбасные изделия относятся к ультрапереработанным продуктам с длинным списком ингредиентов. Колбасы, сосиски и ветчина вредны при постоянном употреблении.

Колбасные изделия являются смесью из красного мяса, жира, соли и разных химических добавок. Например, в них имеется нитритная соль, которая способна вызвать интоксикацию.

Кроме того, многие считают колбасу источником белка. Но его в ней на самом деле мало - колбаса состоит в основном из воды, жира, углеводов, сказал Малоземов. Частое употребление колбасных изделий увеличивает вероятность развития рака кишечника, отметил он.

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