Эксперт Малоземов рассказал о последствиях употребления колбасы и сосисок
Колбасные изделия являются смесью из красного мяса, жира, соли и разных химических добавок. Например, в них имеется нитритная соль, которая способна вызвать интоксикацию.
Кроме того, многие считают колбасу источником белка. Но его в ней на самом деле мало - колбаса состоит в основном из воды, жира, углеводов, сказал Малоземов. Частое употребление колбасных изделий увеличивает вероятность развития рака кишечника, отметил он.
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