Терапевт Жито: употребление алкоголя влияет на появление висцерального жира

Врач-терапевт Алексей Жито назвал периодический прием алкоголя одним из факторов увеличения очень опасного для здоровья висцерального жира.Терапевт Жито напомнил, что висцеральным называется жир, располагающийся глубоко внутри тела и склонный разрастаться вокруг внутренних органов брюшной полости. Этот тип жира оценивается врачами как наиболее опасный: он аккумулирует большое количество гормоноподобных веществ и способен оказывать крайне негативное влияние на работу важнейших систем организма, провоцировать гормональные, эндокринные нарушения.«Висцеральный жир откладывается на внутренних органах и нарушает их работу, он способен стать причиной развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, жирового гепатоза, деменции», - предупредил специалистАлексей Жито отметил, что увеличение количества висцерального жира тесно связано с нездоровыми привычками людей. В частности, с их низкой физической активностью (особенно в совокупности с привычкой переедать). Кроме того, на появление висцерального жира влияет употребление алкоголя и пристрастие к еде, насыщенной быстрыми углеводами – всему сладкому и мучному.«Для профилактики висцерального ожирения питание должно включать в себя больше сложных углеводов, чем быстрых», - подчеркнул терапевт.

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