Всё о коже: Психосоматике кожных заболеваний

Можно с уверенностью сказать, что каждая функция КОЖИ прямо или косвенно связана с психическими процессами. К примеру, возьмем защитную функцию. С одной стороны, кожа – это наша защита от окружающей среды, но с другой стороны – мы находимся в постоянном контакте с ней. Кожа всегда при нас, и мы показываем себя миру в таком виде. Кожа – это своеобразная граница между нами и окружающим миром. И так как кожа может очень многое о нас рассказать, мы не только хорошо за ней ухаживаем, но также пытаемся манипулировать своими внешними данными, сильно изменяя то, что получили от природы.На 7 квадратных сантиметрах кожи расположено: 6 метров сосудов, около 19 миллионов клеток, 64 волоса, больше 19 000 сенсоров, 619 потовых желез. Кожа – это наш самый крупный орган, который составляет примерно 16-17 процентов от всего веса, и площадь которого равна двум квадратным метрам. Наша кожа наделена многими важными функциями, которые стабилизируют работу тела, от метаболических до защитных.Кожа человекаКожа телаФункции кожиРабота кожиПсихосоматика кожных заболеванийКожа и психикаВысыпания на кожеПсихосоматика: кожа телаУ нашей кожи есть два защитных слоя. Эпидермис, который является верхним слоем состоит приблизительно из 15 уровней клеток. Толщина верхнего слоя примерно 0,10 мм, что эквивалентно толщине листа А4. В большинстве своем эпидермис состоит из мертвых клеток, которые постоянно покидают наш организм.Объясним более понятным языком, основываясь на информации от Айзека Азимова. В основе верхнего слоя всегда находятся живые клетки, которые без остановки размножаются и растут. Потому верхний слой все время толкается наружу нижним, новым. Притока крови к верхнему слою эпидермиса нет, потому клетка погибает, и стирается с поверхности организма. Таким образом, человеческий эпидермис всегда свежий.Часто происходит так, что определенный участок кожи в течение короткого времени всё время трется, на что эпидермис реагирует утолщением и формируется мозоль. Такие твердые участки часто есть на ступнях любителей ходить босиком, а также на руках людей, которые физически много ими работают.Второй, внутренний слой кожи, называется дермис. Толщина дермиса не более 2 мм, он является пористым участком, состоящим главным образом из обогащенной коллагеном ткани. Внутренний слой соединен с внешним особой прослойкой, в состав которой входят потовые железы, кровяные сосуды, сальные железы и волосяные фолликулы.Кожа телаКаждый составляющий элемент прослойки несет в себе очень важную функцию. К примеру, в волосяном фолликуле находится волосок, который посылает сигнал о касании чувствительному нерву, расположенному возле фолликула. Потовые железы ответственны за охлаждение кожи и за поддержание регулярной температуры. Сальные железы вырабатывают особый секрет под названием кожное сало, что помогает коже быть водонепроницаемой.Теперь поговорим о функциях нашей кожи. Одной из главнейших функций является помочь человеку осязать. Вернер Гитт говорит о том, что чувство осязания крайне сложно исследовать. В то время как у других человеческих чувств есть свой отдельный орган, который несет ответственность за то или иное чувство, кожа находится на всем теле, потому ее невозможно выключить или разделить как-то.Наблюдая за слепым человеком можно сделать очень много выводов о зрении. Так же дела обстоят и в случае с глухим человеком. Однако, с чувством осязания так сделать не получится никак.Рецепторы живут в нервных окончаниях и работают для того, чтобы ловить поступающие из вне стимулы и превращать их в импульсы, направляющиеся в мозг посредством периферийной и центральной нервных систем.Помимо "прописки" в нервных окончаниях рецепторы также живут в скелете, в мышцах и в наших органах. Они умеют понимать температуру чашки чая или остроту ножа. Хоть мы и касаемся окружающего мира при помощи эпидермиса, в действительности всё фиксируется в дермисе и оттуда уходит в ЦНС.Функции кожиЕще одна очень важная кожная функция заключается в том, чтобы контролировать постоянную температуру тела. В среднем температура нашего тела равняется 37 градусам по Цельсию, однако только она поднимется на 2-3 градуса и продержится так какое-то время, то, скорее всего, человек умрет.Как же наш организм удерживает постоянную температуру? Это случается благодаря охлаждению, которое известно как потовыделение. Основные тепловые источники в нашем организме – это регулярная работа сердца, почек и других внутренних органов.Тепло, которое создают внутренние органы, забирает кровь и разносит его по всему организму. Таким образом тепло рассеивается медленно, что невероятно эффективно. Но что же случается, когда наш организм хочет избавиться от излишка тепла?Работа кожиОпять же вернемся к объяснениям Айзека Азимова. Он рассказывает, что наш организм полон крошечных желёз, которые есть в каждой части тела. Всего их приблизительно 2 миллиона, и их главной задачей является выведение воды на поверхность. Когда вода оказывается на поверхности, она испаряется и, соответственно, уходит тепло.Мы говорим о потовых железах, которые производят пот. Потовые железы представляют собой небольшие трубочки, большая часть которых спрятана глубоко во внутреннем слое кожи. Трубочки тянутся вверх вплоть до эпидермиса.На поверхности нашего тела есть поры, которые едва можно разглядеть. Когда вы много двигаетесь или занимаетесь физическим трудом, тепло вырабатывается в усиленном темпе, и в этом случае потовые железы увеличивают тепловое выделение. Тоже самое случается, когда у человека повышается температура тела.Количество выделяемого пота может сильно превышать количество испаряемой жидкости, в особенности при повышенной влажности, потому что количество испаряемой жидкости уменьшается с повышением влажности. В итоге на теле появляются капли.Именно температура решает количество потовых желез на теле человека подобно тому, как солнце решает количество меланина у каждого из нас. Те, кто живет в жаркой и влажной местности, как правило, имеют больше потовых желез. У таких людей в поту концентрация солей ниже по сравнению с теми, кто проживает в более холодной и сухой местности.ПотЕсли говорить общими словами, то кожу можно сравнить с химической перерабатывающей фабрикой. Когда человек на улице, кожа поглощает исходящий от солнца ультрафиолет, а чуть позже применяет его для выработки витамина Д, который крайне важен для работы нашего тела, так как ответственен за усвоение кальция.Если кальция не будет, то наша костная система истощится, кости станут очень хрупкими, и в итоге начнут развиваться разного рода костные заболевания.Добавим, что в эпидермисе содержится еще и меланин, ответственный за цвет кожи человека и за защиту от ультрафиолета. Меланин впитывает ультрафиолет не нанося себе вред, являясь защитой для слоя, который находится под ним.Подобно витамину Д, меланин также формируется под солнечным светом, потому человек, проживающий в тропических областях, носит в себе намного больше меланина, защищающего его от ультрафиолета, в отличие от жителей северных районов.Однако, отметим, что организм далеко не каждого человека в состоянии производить меланин. Некоторые люди появляются на свет без этой способности. Кожа таких людей, также, как и их волосы бледно-розового цвета, глаза красноватого оттенка, потому что видны маленькие кровеносные сосуды (тут обычно мы видим синий, карий, серый, голубой или коричневый цвет глаз).Таких людей называют альбиносами. Альбиносом может быть не только человек, но и животное. Так, среди тигров, крыс, слонов и многих других, нередко встречаются белые особи, кожа которых не умеет вырабатывать меланин.Еще одна функция кожи – защитная. Кожа защищает наши внутренние органы. Наверняка каждый из нас знаком с аттракционом в парке развлечение, когда две машины во время езды сталкиваются друг с другом. Такие аварии полностью безопасны благодаря наличию резиновых колец вдоль всей машинки.Кожу человека можно сравнить с этими резиновыми кольцами, которые поглощают удары, защищая таким образом наши внутренности. Если бы человек не обладал такой защитой, то он не смог даже делать бы самые обычные физические упражнения без ущерба для здоровья внутренних органов.Нереально, чтобы настолько сложная и важная часть тела была создана в процессе эволюции. Большинство грандиозных по сложности функций кожи есть ничто иное, как доказательствами наличия Творца.Однажды один писатель сказал, что человеческая кожа – это самое настоящее чудо эволюции, потому что она умеет заблокировать и уничтожить вредные бактерии, делает тело водонепроницаемым, постоянно контактирует с мозгом, а также регулирует температуру тела. Нет сомнений в том, что кожа человека – это настоящее чудо, однако вовсе не эволюционное чудо, потому что главный инженер в этом деле Бог.Психосоматика кожных заболеванийМожно с уверенностью сказать, что каждая функция кожи прямо или косвенно связана с психическими процессами. К примеру, возьмем защитную функцию. С одной стороны, кожа – это наша защита от окружающей среды, но с другой стороны – мы находимся в постоянном контакте с ней.Кожа всегда при нас, и мы показываем себя миру в таком виде. Кожа – это своеобразная граница между нами и окружающим миром. И так как кожа может очень многое о нас рассказать, мы не только хорошо за ней ухаживаем, но также пытаемся манипулировать своими внешними данными, сильно изменяя то, что получили от природы (сильный макияж, визиты к пластическому хирургу, многочисленные процедуры по бьюти уходу и т.д.).Однако, важно, что за каждой кардинальной переделкой спрятана нелюбовь к себе, неосознание своей ценности, что часто выходит наружу в виде особого психического расстройства, когда человека очень сильно беспокоят его незначительные дефекты или нестандартные показатели его тела (дисморфофобия).Это расстройство родом из юношества, а причиной часто выступают особенности воспитания (жизнь без ласки и любви, а также критическое отношение к внешнему виду ребенка) или непринятие подростка его сверстниками.Такой ребенок начинает думать, что его не будут любить из-за присутствия дефектов или каких-то недостатков во внешнем виде. Повзрослев, такой человек вступает на тропу поиска идеальной внешности, чтобы наконец приобрести то, чего его лишили в детстве.Кожа и психикаКожа отражает все психические процессы, происходящие с человеком. Ничего не проходит мимо вегетативной нервной системы (ВНС), влияющая прямо или косвенно на кожу. ВНС включает в работу все функции кожи и показывает снаружи происходящие изменения, демонстрируя таким образом ее еще одно предназначение.Каждый знает, что когда мы боимся, наши ладони покрываются холодным потом вследствие потоотделения и терморегуляции, когда нам стыдно, то кожа краснеет и нас бросает в жар. ВНС неподвластна нашему контролю, невозможно просто взять и отменить эмоцию.Точно также человек не в силах держать под контролем состояние своих кожных покровов во время переживания тех или иных эмоций. Кожа всегда расскажет вам истину, чего нельзя сказать о языке.Дерматологии под силу осветить огромное количество проблем, возникающих с кожей, но сегодня мы поговорим только о самых распространенных. Одна из самых часто встречаемых – это угри, которые появляются во время полового развития.Это как раз то время, когда у подростка начинает себя проявлять сексуальность, пробуждается либидо, эротические фантазии, однако ему стыдно и страшно, он подавляет эти мысли.Замечено, что это заболевание проходит в более тяжелой форме у тех детей, в чьих семьях не было эмоциональной близости с мамой и папой, не было духовной связи между членами семьи, а говорит об интиме было запрещено. Из-за отсутствия возможности рассказать о своих новых ощущениях происходит замалчивание, случается стресс, а состояние кожи сильно ухудшается.Кожа – это наша психологическая граница. Если мы не можем ее преодолеть, то вступить в контакт с другими людьми не получится. Таким образом, посредством прыщей мы хотим будто защитить себя от других, потому что прыщи, во-первых, способствуют тому, что человек сам закрывается себя от общения, а во-вторых, прыщи отталкивают окружающих.То есть налицо замкнутый круг. Либидо начинает себя проявлять в виде прыщей, но они же являются препятствием к интимной близости.В итоге стыд за просыпающиеся интимные желания уходит на задний план, а на арену выходит стыд за свою проблемную кожу, что является стандартным видом психологической защиты. Пробуждающаяся сексуальность, которая кажется непереносимой, отодвигается далеко-далеко.Чаще всего акне располагается на лице и зоне декольте, которые являются теми местами, краснеющими во время стыда. Более того, довольно символично и лечение этой проблемы: противозачаточные таблетки. Когда молодой человек начинает их применять, это говорит о том, что он разрешил себе «это».Его подсознание принимает тот факт, что интимный контакт у него уже произошел, потому гормональный фон начинает меняться не только вследствие приема таблеток, но и частично благодаря отмене установки. В итоге влияние гормонов стресса минимизируется и исчезает эмоциональный груз.Отметим, что угревая болезнь прекрасно лечится в том числе во время купаний в море, а также при принятии солнечных ванн. В данном способе также есть эротический элемент – раздевание. Однако, самый хороший выход – это вступление в половую жизнь (безусловно, с оглядкой на возраст и на законодательство).Когда человек получает это чувство, что ему можно, у него сразу пропадает страх осуждения, а также стыд. После этого уходят такие ненавистные прыщи.Высыпания на кожеВсё, что мы рассказали про прыщи, можно применить и к другим проблемам, связанным с сыпью на коже. Кожа всегда говорит с нами, она рассказывает, что чему-то очень нужно вырваться. Доподлинно известно, что после заболеваний, которые сопровождаются сыпью, у ребенка случаются резкие скачки в развитии.Теперь поговорим о защитной и осязательной функции кожи человека в психосматическом контексте. В наших эмоциях крайне важную роль играет тактильная составляющая. Как рассказывает психотерапевт Пезешкиан, с заболеваниями кожи сталкиваются те люди, которых либо не выпускали из рук в детстве, либо которые вообще не знали, что такое ласка и тепло.Есть такая проблема под названием тактильный голод, когда человеку не хватает контакта с себе подобными. Необходимость в нежности, объятиях, поцелуях является базовой, такая потребность несет в себе не меньшую значимость для психики, чем качественный сон и здоровая еда для нашего физического здоровья.Во время прикосновений в нашем организме увеличивается выработка гормона окситоцина, который в больших концентрациях наблюдается у беременных, во время родов и во время оргазма.Именно окситоцин делает нас способными к взаимодействию с людьми, он помогает нам привязываться к кому-то, заботиться о нем. В большей степени благодаря этому гормону мужчина становится моногамным и хранит верность одной женщине.В ходе многочисленных экспериментов было доказано, что окситоцин очень хорошо влияет на когнитивные функции человека. При пониженном уровне этого гормона у человека может появится алкогольная или наркотическая зависимости.Люди, которые лишены тактильных контактов, чаще других сталкиваются с депрессией, тревожностью, апатией, а также с чувством ненужности и недостойности любви. Такой человек, как правило, одинок, проявляет агрессию, несчастен и ведет отшельническую жизнь. Он не умеет строить прочные отношения. Все его состояния неизбежно вылезают на коже.Во время контакта с другими людьми у него очень усиливается тревожность. Разного рода высыпания на коже делают кожу плотнее и толще, это повышает кожные защитные функции, таким образом выражая желание укрыться от окружающего мира.Еще одна распространенная кожная проблема – это псориаз. Он развивается или обостряется после пережитых конфликтов, сильных стрессов, зачастую связанных как раз с нерешенной проблемой человека в потребности тактильных ощущений. Это может быть что угодно: измена, сдерживаемая тревога или гнев, смерть близкого человека, разрушение семьи, конфликты на сексуальной почве.При псориазе происходит нарушение кожного ороговения. Клетки, которые за это отвечают, начинают очень быстро делиться, из-за чего образуются своего рода бляшки, превращающиеся в плотный панцирь. Болеющий отгораживается от всех, он не хочет открывать свою душу и не подпускает к себе ни единой души.Психосоматика: кожа телаЧеловек становится сумасшедшим перфекционистом, он ригиден, но свою повышенную обидчивость и ранимость решает не демонстрировать. Такая психологическая защита является своего рода панцирем, но за любой защитой находится страх, подобно твердому панцирю улитки, за которой спрятано беззащитное тело. Но когда мы прячемся из-за страха, мы лишаемся внимания и любви.Помимо псориаза часто встречается экзема и нейродермит. Было обнаружено, что мамы болеющих ими детей по сути своей инфантильны и под видом тревоги за своих детей скрывают неприятие. Им не нравится трогать своего ребенка, они постоянно лишают дитя тактильного контакта.Важно сказать об еще одной кожной проблеме, которая называется патомимия. При этом расстройстве больной начинает ковырять и расчесывать абсолютно здоровую кожу. Минимальный вред, который он таким образом себе может причинить – это царапины.С этой проблемой сталкиваются невротические люди, которые хотят покопаться в себе, отыскать поводы невроза. Волосы и ногти являются кожными придатками, а потому постоянное накручивание волос на палец, их выдергивание, а также привычка грызть ногти – это явный показатель невротического расстройства.Психотерапевт и невролог из Германии Пезешкиан говорит о том, что он нашел еще две закономерности в тех семьях, где есть заболевания кожи и недостаток тактильности.Во-первых, в таких семьях крайне важно мнение других людей. Они все время думают о том, как они выглядят в глазах других, какая у них одежда с точки зрения окружающих. Кожа является такой же одеждой, а беспокойства о своем внешнем виде проецируются на нее. Как раз по этой причине к одежде часто относятся как к защите.Из-за чего же возникает такое состояние? Как правило, таких детей в детстве почти не спрашивают об их мнении. Им покупают одежду такую, какую считают лучше взрослые, водят на кружки, которые нравятся взрослым, не беря во внимание нравится это ребенку или нет.И лишь в период подросткового возраста у человека появляется некая возможность рассказать о своих желаниях – он сам за нее борется, говоря о том, что давно в нем сидит.Еще в таких семьях мама часто говорит, что если ребенок перестанет ее слушаться, она перестанет его любить. Малыш понимает, что для того, чтобы получить любовь мамы, ему надо вести себя так, как говорит значимый для него взрослый. Такая зависимость может остаться с человеком и во взрослом возрасте, когда давно выросший малыш все равно во всем берет за основу мнение родителей.Помимо прочего, в таких семьях очень часто критикуют детей и сильно ругают за ошибки. Потому со временем дети начинают вести себя так, как говорят, как минимум для того, чтобы не спровоцировать конфликтных ситуаций.Еще одна важная особенность этих семей – это зашкаливающая чистоплотность. Часто люди, страдающие от заболеваний кожи, очень брезгливы. Эта особенность психологического характера. Это есть недоверие к окружающему миру, что, безусловно, как и большинство психологических трудностей, родом из семьи.Развитие кожных заболеваний в данном случае работает по двум схемам. Первое – это стресс, во время которого происходит выброс "плохих" гормонов, и реакция ВНС, которые являются прямыми причинами болезни.Второе – это частое мытье рук, при котором с кожи удаляются важные бактерии, ответственные за иммунную и барьерную функции. Самому человеку кажется, что он просто таким образом хочет обезопасить себя, но в действительности он оставляет себя без защиты.Точно также случается и в жизни. Когда человек вступает в борьбу с невидимым противником, отгораживая себя от мира, он лишается пути насыщения базовой необходимости в любви и становится очень ранимым.Когда наши внутренние ресурсы насыщены, наша кожа не реагирует на психологические трудности. В таком случае человек сам может ее травмировать, говоря так об эмоциональных трудностях.Тут мы имеем ввиду пирсинг, татуировки и другие изменения тела. Если вдруг вы увидели, что ваш ребенок начинает украшать себя подобным образом, то это важное основание задуматься о его психическом благополучии, подумать о том, чего ему не хватает.Патологоанатомы давно говорят о том, что после смерти человека с его кожи исчезают все высыпания. Может все дело в том, что его больше ничего не тревожит.

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