Врач Гинзбург рассказал, что полезнее есть на завтрак: яичницу или омлет

По мнению врача Михаила Гинзбурга, лучше воздерживаться от жареных в масле блюд в качестве первого приема пищи.Очень многие люди начинают свой день с какого-нибудь блюда из яиц. Известный российский диетолог, врач Михаил Гинзбург рассказал, что полезнее есть на завтрак: яичницу или омлет. Он считает более вредным вариантом жареную на масле яичницу.По словам Гинзбурга, жарка является процессом, активизирующим выделение потенциально опасных для организма веществ, способствующих воспалению и ускоренному старению. Ученый подчеркнул, что особенно нежелательно есть жареную еду, включая яичницу, людям, уже имеющим проблемы с органами желудочно-кишечного тракта, периодическими запорами, лишним весом.Гораздо полезнее, убежден врач, будет омлет, приготовленный с максимальным ограничением масла (например, на пару). Также при его готовке можно использовать молоко, томаты, зелень и совсем немного сыра. Получится оптимально подходящее для завтрака блюдо, которое даст организму много белка, витаминов, микроэлементов. Кроме того, оно надолго насыщает, что полезно для поддержания здорового веса или похудения.

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