Врачи предупреждают: пищевые добавки для мозга могут быть бесполезны

Врачи вновь обратили внимание на пищевые добавки, заявленные как способ улучшить здоровье мозга. Доктор Виктор Хендерсон, известный эксперт по болезни Альцгеймера и профессор эпидемиологии в Стэнфордском медицинском центре, подчеркнул, что такие добавки могут нести минимальную или никакую пользу.Одним из ключевых доводов против эффективности этих добавок является их отсутствие официального одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В отличие от лекарств, пищевые добавки не проходят строгих клинических испытаний перед выпуском на рынок, что означает, что их безопасность и эффективность не подтверждены.На сегодняшний день нет убедительных научных данных, подтверждающих, что пищевые добавки, такие как омега-3 жирные кислоты или фосфатидилсерин, действительно способны улучшить когнитивные функции или защитить от деменции. Клинические исследования показали, что добавки омега-3 не обладают значительной эффективностью.Ассоциация Альцгеймера подтверждает, что нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать какой-либо тип омега-3 жирных кислот для профилактики болезни Альцгеймера. Хотя фосфатидилсерин может иметь потенциал защиты нервных клеток мозга, его эффективность как пищевой добавки требует дальнейших исследований.Важно понимать, что пищевые добавки не являются панацеей для улучшения памяти или когнитивных способностей. В лучшем случае их регулярное употребление в течение длительного времени может слегка снизить риск потери памяти, но даже эта гипотеза требует дальнейших исследований и подтверждения.Медицинские специалисты рекомендуют подходить к приобретению пищевых добавок для мозга с осторожностью и обязательно проконсультироваться с врачом перед началом приёма.

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